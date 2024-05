Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 16 maggio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 16 maggio 2024:

Ariete

Cari Ariete, la giornata vi vedrà protagonista sotto tanti punti di vista. Cercate solo di non esagerare: potreste arrivare alla sera molto stanchi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete molto altruisti e disponibili: queste qualità fanno parte di voi, ma talvolta gli altri possono approfittarsene. Non abbiate paura: cercate di imporvi e farvi sentire se le circostanze lo richiedono.

Gemelli

Cari Gemelli, gli impegni non mancano, avete tante cose da fare ma potete contare su una bella dose di energia. Queste stelle favoriscono le collaborazioni e i nuovi progetti: tante opportunità da cogliere al volo.

Cancro

Cari Cancro, evitate di agitare le acque, meglio far trascorrere la giornata senza troppi scossoni. Possibili piccoli screzi con i vostri superiori sul lavoro. Prima di esporvi contate fino a 10.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 16 maggio 2024), potrete vivere una giornata da protagonisti. Il vostro fascino non passerà inosservato: riuscirete, secondo l’Oroscopo di Branko, a conquistare le simpatie di chi vi circonda.

Vergine

Cari Vergine, la giornata partirà al rallentatore: l’umore non è dei migliori a causa di qualche problema in amore. Avete qualche piccolo dubbio di coppia, ma niente paura: presto tutto si risolverà per il meglio.

Bilancia

Cari Bilancia, sul lavoro, nelle prossime ore, potrebbe esserci qualche malinteso: fate attenzione. Meglio giocare di diplomazia: evitate di prendere le cose troppo di petto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, bella energia, nella giornata di mercoledì, per i nati sotto il segno dello Scorpione. Volete fare tante cose e la vostra intraprendenza vi porterà lontano. Favoriti i contatti professionali.

Sagittario

Cari Sagittario, siete in una fase di recupero, torna l’energia che vi è un po’ mancata nell’ultimo periodo. Se qualcosa di recente con il partner non è andata come desideravate approfittatene per aprire un dialogo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, gli impegni in questa giornata sono tanti, forse troppi, ma a voi le sfide non spaventano: riuscirete a portare a casa dei bei risultati. Niente paura!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 16 maggio 2024), sul lavoro vi state dando da fare, ma ora la stanchezza inizia a farsi sentire. È giunto il momento di staccare la spina: approfittate della serata per rilassarvi e ricaricare le batterie.

Pesci

Cari Pesci, è un buon momento in ambito sentimentale: favoriti i nuovi flirt, potreste riscoprire delle belle emozioni. Momento positivo anche sul lavoro: cambiamenti importanti in arrivo.