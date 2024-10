Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 31 ottobre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 31 ottobre 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, come sempre, alla fine tutto è nelle vostre mani. Il mese di novembre, ormai quasi iniziato, sarà un mese utile, riuscirete a portare avanti le relazioni d’amore che non hanno conosciuto stop nel passato ma al tempo stesso non gratifica e mette sotto tono l’erotismo. Capitolo lavoro: non temete di non essere all’altezza della situazione e sfruttate le occasioni per parlare con una persona che conta.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 31 ottobre 2024), le stelle non hanno influenza sul carattere, dunque se non siete contenti della persona che amate per colpa del suo temperamento non aspettatevi cambiamenti di personalità. Lavoro? Cercate di mantenere un buon accordo con le persone che contano, mai come in questo periodo vi sentirete desiderosi di recuperare solo i rapporti che valgono.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso di questi giorni di fine ottobre/inizio novembre dovete capire se una persona è davvero quella che desiderate. Soprattutto se ci sono stati problemi nel passato. Capitolo lavoro: nel corso delle prossime ore saranno favoriti i commercianti, chi vuole vendere o acquistare qualcosa. Il lavoro dipendente è meno confuso del solito.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore di questo 31 ottobre le uniche incertezze potrebbero nascere se il partner è lontano. Questo momento astrale non riesce a mettere in discussione l’interesse di base. Per quanto riguarda il lavoro, forti sollecitazioni verso settore delle collaborazioni permettono di essere meno restii a nuove soluzioni professionali.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 31 ottobre 2024), per fortuna con Venere favorevole saprete cosa rispondere e come agire, non ci sono preoccupazioni in merito. Coraggio. Datevi da fare. I primi giorni di novembre saranno interessanti, da segnalare se il cuore è solo da tempo. Capitolo lavoro: se dovete fare una richiesta, non esitate, questo è il momento giusto.

VERGINE

Cari Vergine, in questo momento dell’anno non vi sentite particolarmente passionali oppure questioni di lavoro prevalgono sul resto. Il transito planetario di Venere, contrastante, crea qualche problema. Cambiamenti in vista, inevitabile nei primi giorni di novembre vivere qualche momento di tensione, soprattutto se pensate di non essere supportati come vorreste.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 31 OTTOBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: con Venere favorevole saprete cosa rispondere e come agire.