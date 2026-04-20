Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 21 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 21 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite chiaramente che è il momento di riequilibrare qualcosa. Non potete più rimandare una decisione. Nel lavoro potrebbe esserci una scelta importante da fare. In amore, un confronto sincero può portare a una svolta significativa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 21 aprile 2026), giornata molto intensa e lucida. Avete la capacità di vedere oltre le apparenze e questo vi rende un passo avanti. Nel lavoro cogliete opportunità che altri non vedono. In amore siete più selettivi: volete qualcosa di vero e non siete disposti a scendere a compromessi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di dare una direzione concreta alle vostre energie. Non vi basta muovervi: volete costruire qualcosa di duraturo. Nel lavoro può nascere un’idea importante. In amore siete più sinceri e questo può rafforzare o mettere alla prova un rapporto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di costruzione ma anche di revisione. State affinando un percorso già avviato e rendendolo più efficace. Nel lavoro fate scelte precise. In amore, però, serve più apertura emotiva: non potete sempre restare in controllo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 21 aprile 2026), avete intuizioni brillanti e una forte voglia di realizzarle. Non restate fermi. Nel lavoro una vostra iniziativa può portare risultati concreti. In amore, invece, è il momento di essere più chiari e meno distaccati.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto positiva perché unite sensibilità e azione. Non vi limitate a percepire, ma fate qualcosa di concreto. Nel lavoro questo vi aiuta a fare progressi reali. In amore c’è una dolcezza più stabile, meno fragile e più consapevole.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: giornata molto positiva perché unite sensibilità e azione.