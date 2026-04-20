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Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 21 aprile 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 21 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 21 aprile 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, sentite che è arrivato il momento di agire, ma con una strategia diversa dal solito. Non più istinto puro, ma azione mirata. Nel lavoro potreste prendere un’iniziativa importante che cambia una dinamica a vostro favore. In amore, invece, è il momento di essere chiari ma anche più disponibili all’ascolto: non tutto si risolve con una risposta immediata.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 21 aprile 2026), giornata che vi riporta a una maggiore stabilità, ma con una consapevolezza nuova. Avete capito qualcosa di importante e ora volete costruire su basi più solide. Nel lavoro consolidate una posizione. In amore, però, sentite il bisogno di emozioni più vere: non vi basta più la semplice tranquillità.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, la mente è veloce ma anche più ordinata. Riuscite finalmente a dare una direzione alle vostre idee. Nel lavoro questo vi permette di fare una scelta concreta e utile per il futuro. In amore, però, cercate di essere più diretti: evitare i giri di parole oggi è fondamentale.

CANCRO

Cari Cancro, giornata intensa ma più equilibrata. Le emozioni ci sono, ma riuscite a gestirle meglio. Nel lavoro cercate di non chiudervi e di confrontarvi di più. In amore, invece, è il momento di costruire qualcosa di più stabile partendo da un dialogo sincero e profondo.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 21 aprile 2026), avete una sicurezza più interiore che esteriore. Non avete bisogno di dimostrare, e proprio per questo risultate più convincenti. Nel lavoro questo vi dà un vantaggio. In amore c’è una fase più autentica: meno orgoglio e più disponibilità a capire l’altro.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma con qualche variazione rispetto ai vostri piani. Non tutto va come previsto, ma riuscite comunque a mantenere il controllo. Nel lavoro trasformate un imprevisto in un’opportunità. In amore, però, cercate di non analizzare tutto: lasciate spazio anche al sentimento.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: giornata concreta ma con qualche variazione rispetto ai vostri piani. Non tutto va come previsto, ma riuscite comunque a mantenere il controllo.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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