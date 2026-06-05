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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 5 giugno 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 5 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 5 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state cercando un nuovo equilibrio e oggi potreste fare un passo importante in quella direzione. Nel lavoro emerge la necessità di prendere una posizione più netta. In amore una conversazione sincera aiuterà a eliminare dubbi e incomprensioni. Le stelle premiano il coraggio di dire ciò che si pensa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 5 giugno 2026), l’intuito oggi è il vostro grande alleato. Sapete leggere le situazioni con profondità e comprendere ciò che gli altri non esprimono apertamente. Nel lavoro questo vi permette di muovervi con vantaggio. In amore desiderate intensità e autenticità. Le relazioni superficiali non hanno alcun fascino per voi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di guardare avanti e di immaginare nuovi scenari. Nel lavoro potreste iniziare a progettare qualcosa che prenderà forma nei prossimi mesi. In amore c’è bisogno di spontaneità, ma anche di continuità. Non basta l’entusiasmo iniziale: servono anche presenza e attenzione.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
CAPRICORNO

Cari Capricorno, la determinazione continua a essere una delle vostre qualità migliori. Oggi riuscite a fare progressi concreti in una questione che vi sta particolarmente a cuore. In amore, però, sarebbe utile lasciare emergere il lato più dolce e meno controllato della vostra personalità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 5 giugno 2026), le idee non vi mancano e oggi alcune potrebbero rivelarsi particolarmente brillanti. Nel lavoro è una giornata favorevole per proporre qualcosa di innovativo. In amore cercate libertà ma anche autenticità. Evitate di chiudervi quando una situazione diventa più profonda.

PESCI

Cari Pesci, le emozioni oggi sono intense ma ben gestite. Vi sentite più consapevoli di ciò che volete e questo vi aiuta a vivere le relazioni con maggiore serenità. Nel lavoro una buona intuizione potrebbe fare la differenza. In amore c’è spazio per momenti molto teneri e significativi.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 5 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: le emozioni sono intense ma ben gestite. Vi sentite più consapevoli di ciò che volete e questo vi aiuta a vivere le relazioni con maggiore serenità.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 1-7 GIUGNO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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