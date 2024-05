Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 18 maggio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 18 maggio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, non fatevi affliggere dalle discussioni con il partner perché da oggi le cose iniziano ad andare meglio in amore. Anche il lavoro vi vedrà più positivi e pronti a dare di più. Arrivano nuove occasioni. Vedrete che tutto si realizzerà nel migliore dei modi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 18 maggio 2024), non chiudetevi in casa perché le occasioni di incontrare una persona speciale oggi saranno molte. Sul lavoro attenzione solo a Giove che porta cambiamenti di mansione o gruppo di lavoro. Ma non è per forza una cosa brutta.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo non è ancora il momento migliore per i sentimenti, bisognerà aspettare giugno per iniziare a vedere qualche miglioramento in amore. Sul lavoro è l’ora di rimettersi in gioco. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore c’è ancora qualche fastidio e anche un bel po’ di lontananza con il partner. Dovete cercare situazioni più stabili e sicure e non solo passionali se volete qualcosa di più. Sul lavoro va meglio anche se con qualche collega ci sarà una piccola disputa.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 18 maggio 2024), questa giornata porta qualche dubbio d’amore e anche incertezze dal punto di vista economico. Cercate di risparmiare e darvi da fare per aumentare i guadagni. Rimboccatevi le maniche.

PESCI

Cari Pesci, giorno buono per l’amore anche se domani sarà la giornata migliore. Siete in un periodo di grande creatività quindi sfruttatela al massimo. Torna un bell’equilibrio tra lavoro e vita privata. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Ottime opportunità di successo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 18 MAGGIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: non chiudetevi in casa perché e occasioni migliori di successo arriveranno presto. Vedrete che sarete in grado di ottenere grandi cose. Rimboccatevi le maniche.