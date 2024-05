Oroscopo Paolo Fox della settimana 13 – 19 maggio 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 13 al 19 maggio 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 13 al 19 maggio 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, questa settimana di metà maggio vi riporterà un po’ di energie. Chi ha vissuto una crisi d’amore non è più contento di un certo rapporto ed è probabile che entro la fine del mese voglia chiudere la faccenda.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, in questo periodo siete molto stanchi, non riuscirete a fare tutto quello che desiderate, lasciate spazio anche al relax, meglio se con la persona che amate. Chi è single da tempo ora può muoversi perché aiutato dalle stelle.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’amore vive un momento delicato e persino le coppie più forti e stabili hanno avuto un periodo di distacco nel recente passato. Le stelle questa settimana di maggio 2024 vi daranno grande forza e un pizzico di serenità in più per affrontare le situazioni.

CANCRO

Cari Cancro, vi aspetta una bella settimana con tanta voglia di amare, alcuni di voi potrebbero iniziare un grande progetto sentimentale. Chi ha la fortuna di avere al suo fianco il partner giusto può verificare la tenuta di un amore. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete discutere per il vostro ruolo in un’azienda o per una questione contrattuale.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (13-19 maggio 2024), vi attende una settimana all’insegna della luna in aspetto positivo; anche il sole sta per tornare favorevole al vostro segno con solo qualche incertezza di tipo economico che potrebbe ritardare un grande progetto d’amore.

VERGINE

Cari Vergine, questa settimana di maggio 2024 dovrete riflettere sulle cose da fare: Venere comincia un transito favorevole nel vostro segno e porta novità positive e un po’ di provvidenziale tranquillità. Avete grandi progetti in mente ma intorno a voi ci sono persone che non supportano tutte le vostre idee.

BILANCIA

Cari Bilancia, avete la fortissima necessità di chiarire situazioni rimaste in sospeso e questo cielo vi fa rendere conto che tacere non è più così facile. Non siete certi di alcune situazioni e forse avete un rapporto complicato con una persona simile a voi…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, vi attendono delle giornate sottotono. Dovete superare un problema fisico e stare lontano da persone complicate. Chi è stato male tra lunedì, martedì e mercoledì potrebbe vivere un po’ di tranquillità ed evitare inutili stress. Venere sta per iniziare un transito importante.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, settimana intrigante e di recupero con interessanti sviluppi anche in amore. Dal punto di vista lavorativo invece avete molti dubbi: c’è chi vuole vendere o acquistare e non sa ancora bene cosa fare. Quando c’è tanta confusione nell’aria la soluzione più immediata è staccarsi da questioni che possono creare disagio. Pensate ad altro!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vi attende una settimana un po’ agitata: chi deve fare una scelta tra due storie d’amore vivrà una situazione di conflitto. Nei prossimi 15 giorni potreste analizzare nel dettaglio anche tutto quello che vi è capitato di recente.

ACQUARIO

Cari Acquario, tutte le scelte che fate in questo periodo non sono facili da gestire, state vivendo qualche situazione di conflitto ma avete una grande energia che riguarda l’amore e le amicizie. Per quanto riguarda il lavoro, avete grandi dubbi.

PESCI

Cari Pesci, state cercando di fare solo lo stretto indispensabile perché ci sono delle tensioni in famiglia da risolvere, cercate di non arrivare al lavoro troppo stanchi per avere spiacevoli situazioni. Chi lavora come dipendente può avere qualcosa in più nell’ultima parte del mese. Anche l’amore ora può recuperare.

