Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 28 aprile 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 28 aprile2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi sostiene ma vi invita a non esagerare. Nel lavoro una situazione richiede più strategia che forza, e questo per voi è un piccolo cambio di approccio. In amore, cercate di non reagire d’impulso: una parola detta con calma può migliorare molto il rapporto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere porta stabilità e concretezza. Nel lavoro state consolidando qualcosa di importante, anche se lentamente. In amore cresce il bisogno di emozioni più profonde: la sicurezza non basta più, volete sentirvi coinvolti davvero.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende la mente vivace ma anche un po’ incerta. Nel lavoro valutate bene le alternative prima di decidere. In amore, chiarite una situazione che vi lascia dubbiosi: evitare non serve più.

Cancro

Cari Cancro, la Luna amplifica le emozioni ma anche l’intuizione. Nel lavoro cercate di non assorbire tutto ciò che vi circonda. In amore, invece, giornata importante: un gesto sincero può rafforzare un legame.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 28 aprile 2026), il Sole vi protegge ma vi chiede equilibrio. Nel lavoro potete ottenere risultati senza bisogno di forzare. In amore, passione e orgoglio devono trovare una misura più armoniosa.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi aiuta a mettere ordine. Nel lavoro sistemate dettagli importanti e risolvete questioni rimaste in sospeso. In amore, però, cercate di non controllare tutto: lasciate spazio anche all’imprevisto.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce l’armonia ma oggi richiede decisione. Nel lavoro è il momento di scegliere senza rimandare. In amore, un confronto sincero può portare chiarezza e maggiore stabilità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone amplifica la vostra capacità di vedere oltre le apparenze. Nel lavoro avete un vantaggio strategico importante. In amore, emozioni intense ma più consapevoli: sapete cosa volete davvero.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove stimola nuove idee ma chiede concretezza. Nel lavoro valutate bene le opportunità prima di muovervi. In amore, cercate sincerità e leggerezza senza complicazioni.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza la determinazione. Nel lavoro progressi concreti, anche se graduali. In amore serve più apertura: chi vi sta accanto ha bisogno di sentirvi più presenti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 28 aprile 2026), Urano porta intuizioni improvvise. Nel lavoro una vostra idea può fare la differenza. In amore, chiarite ciò che provate per evitare fraintendimenti.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità e immaginazione. Nel lavoro seguite l’intuito, può guidarvi bene. In amore c’è una dolcezza più matura, meno illusoria e più reale.