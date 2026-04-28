Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, martedì 28 aprile 2026: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 28 aprile 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 28 aprile2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi sostiene ma vi invita a non esagerare. Nel lavoro una situazione richiede più strategia che forza, e questo per voi è un piccolo cambio di approccio. In amore, cercate di non reagire d’impulso: una parola detta con calma può migliorare molto il rapporto.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere porta stabilità e concretezza. Nel lavoro state consolidando qualcosa di importante, anche se lentamente. In amore cresce il bisogno di emozioni più profonde: la sicurezza non basta più, volete sentirvi coinvolti davvero.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende la mente vivace ma anche un po’ incerta. Nel lavoro valutate bene le alternative prima di decidere. In amore, chiarite una situazione che vi lascia dubbiosi: evitare non serve più.

Cancro

Cari Cancro, la Luna amplifica le emozioni ma anche l’intuizione. Nel lavoro cercate di non assorbire tutto ciò che vi circonda. In amore, invece, giornata importante: un gesto sincero può rafforzare un legame.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 28 aprile 2026), il Sole vi protegge ma vi chiede equilibrio. Nel lavoro potete ottenere risultati senza bisogno di forzare. In amore, passione e orgoglio devono trovare una misura più armoniosa.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, Saturno vi aiuta a mettere ordine. Nel lavoro sistemate dettagli importanti e risolvete questioni rimaste in sospeso. In amore, però, cercate di non controllare tutto: lasciate spazio anche all’imprevisto.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce l’armonia ma oggi richiede decisione. Nel lavoro è il momento di scegliere senza rimandare. In amore, un confronto sincero può portare chiarezza e maggiore stabilità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone amplifica la vostra capacità di vedere oltre le apparenze. Nel lavoro avete un vantaggio strategico importante. In amore, emozioni intense ma più consapevoli: sapete cosa volete davvero.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove stimola nuove idee ma chiede concretezza. Nel lavoro valutate bene le opportunità prima di muovervi. In amore, cercate sincerità e leggerezza senza complicazioni.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza la determinazione. Nel lavoro progressi concreti, anche se graduali. In amore serve più apertura: chi vi sta accanto ha bisogno di sentirvi più presenti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 28 aprile 2026), Urano porta intuizioni improvvise. Nel lavoro una vostra idea può fare la differenza. In amore, chiarite ciò che provate per evitare fraintendimenti.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità e immaginazione. Nel lavoro seguite l’intuito, può guidarvi bene. In amore c’è una dolcezza più matura, meno illusoria e più reale.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 28 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 28 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 28 aprile 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 28 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 28 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 28 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 28 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 27 aprile 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 27 aprile al 3 maggio 2026) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 27 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 27 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 27 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 27 aprile 2026
Ricerca