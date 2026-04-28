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Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 29 aprile 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 29 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 29 aprile 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, sentite che non potete più rimandare una decisione importante. Nel lavoro potreste prendere una posizione netta che cambia una dinamica a vostro favore, anche se richiede coraggio. In amore, invece, è il momento di dire le cose come stanno: la sincerità sarà decisiva.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 29 aprile 2026), giornata che vi spinge a uscire dalla vostra zona di comfort emotiva. Nel lavoro arriva una maggiore stabilità, ma con qualche cambiamento da accettare. In amore, sentite il bisogno di qualcosa di più profondo e coinvolgente: non vi basta più la tranquillità.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, siete più diretti e meno dispersivi. Questo vi aiuta a fare chiarezza, soprattutto nel lavoro dove una scelta può rivelarsi importante per il futuro. In amore, però, evitate ambiguità: qualcuno ha bisogno di capire meglio le vostre intenzioni.

CANCRO

Cari Cancro, giornata intensa ma rivelatrice. Capite cosa vi fa stare bene e cosa invece vi appesantisce. Nel lavoro cercate di non chiudervi troppo. In amore, invece, un confronto sincero può rafforzare molto un legame.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 29 aprile 2026), avete una forza più interiore che esteriore. Non sentite il bisogno di dimostrare, e questo vi rende più credibili. Nel lavoro riuscite a gestire meglio le situazioni. In amore, meno orgoglio e più autenticità portano risultati migliori.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma con qualche imprevisto che vi costringe ad adattarvi. Nel lavoro riuscite comunque a trovare soluzioni pratiche e utili. In amore, però, cercate di non essere troppo critici: lasciate spazio anche alla spontaneità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: giornata intensa ma rivelatrice. Capite cosa vi fa stare bene e cosa invece vi appesantisce.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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