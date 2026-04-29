Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 29 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 29 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite che è il momento di scegliere. Non potete più restare sospesi. Nel lavoro potrebbe esserci una decisione importante. In amore, un chiarimento può portare a una svolta significativa. La mente è veloce ma anche più selettiva. Non vi disperdete come al solito, ma riuscite a concentrarvi su ciò che conta. Nel lavoro questo vi porta a fare scelte efficaci. In amore, però, attenzione a non essere ambigui: qualcuno potrebbe chiedervi chiarezza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 29 aprile 2026), giornata molto intensa e lucida. Avete una capacità di lettura delle situazioni che vi mette un passo avanti. Nel lavoro questo è un vantaggio strategico. In amore siete più selettivi: volete qualcosa di vero.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di dare una direzione concreta alle vostre energie. Nel lavoro può nascere un progetto interessante da sviluppare. In amore siete più sinceri, e questo può rafforzare o mettere alla prova un rapporto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di costruzione ma anche di revisione. Nel lavoro fate scelte più mirate e concrete. In amore, però, serve più apertura emotiva: non tenete tutto dentro. La vostra forza è nella tranquillità. Non avete bisogno di dimostrare nulla e questo vi rende più autorevoli. Nel lavoro riuscite a gestire meglio le situazioni. In amore c’è voglia di autenticità: meno orgoglio e più verità vi porteranno risultati migliori.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 29 aprile 2026), avete intuizioni brillanti che vi portano a vedere le cose in modo diverso. Nel lavoro una vostra idea può fare la differenza. In amore, invece, cercate di essere più chiari e meno distaccati.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto significativa perché unite sensibilità e azione. Nel lavoro fate progressi concreti. In amore c’è una dolcezza più reale e meno idealizzata.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: giornata molto significativa perché unite sensibilità e azione.