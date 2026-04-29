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Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 29 aprile 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 29 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 29 aprile 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, sentite che non potete più rimandare una decisione importante. Nel lavoro potreste prendere una posizione netta che cambia una dinamica a vostro favore, anche se richiede coraggio. In amore, invece, è il momento di dire le cose come stanno: la sincerità sarà decisiva.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 29 aprile 2026), giornata che vi spinge a uscire dalla vostra zona di comfort emotiva. Nel lavoro arriva una maggiore stabilità, ma con qualche cambiamento da accettare. In amore, sentite il bisogno di qualcosa di più profondo e coinvolgente: non vi basta più la tranquillità.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, siete più diretti e meno dispersivi. Questo vi aiuta a fare chiarezza, soprattutto nel lavoro dove una scelta può rivelarsi importante per il futuro. In amore, però, evitate ambiguità: qualcuno ha bisogno di capire meglio le vostre intenzioni.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, giornata intensa ma rivelatrice. Capite cosa vi fa stare bene e cosa invece vi appesantisce. Nel lavoro cercate di non chiudervi troppo. In amore, invece, un confronto sincero può rafforzare molto un legame.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
oroscopo paolo fox oggi
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 29 aprile 2026), avete una forza più interiore che esteriore. Non sentite il bisogno di dimostrare, e questo vi rende più credibili. Nel lavoro riuscite a gestire meglio le situazioni. In amore, meno orgoglio e più autenticità portano risultati migliori.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma con qualche imprevisto che vi costringe ad adattarvi. Nel lavoro riuscite comunque a trovare soluzioni pratiche e utili. In amore, però, cercate di non essere troppo critici: lasciate spazio anche alla spontaneità.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: giornata intensa ma rivelatrice. Capite cosa vi fa stare bene e cosa invece vi appesantisce.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 27 APRILE-3 MAGGIO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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