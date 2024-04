Oroscopo Paolo Fox della settimana 22-28 aprile 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 22 al 28 aprile 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 22 al 28 aprile 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, il mese di aprile che state vivendo ha portato cambiamenti significativi che nel corso delle settimana potrebbero influenzare anche la sfera sentimentale. Le stelle restano favorevoli e per i single del segno non è esclusa la possibilità di un incontro significativo. Nuova storia d’amore all’orizzonte? Possibile. Sta anche a voi…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, state vivendo un periodo di intensità emotiva e Venere tornerà dalla vostra parte. Quella in corso sarà una settimana di riflessione sul vero significato dell’attrazione e sulle relazioni autentiche. È il momento ideale per esplorare connessioni più profonde.

GEMELLI

Cari Gemelli, se siete in cerca d’amore, dovreste iniziare a guardarvi intorno con attenzione. Di certo nulla arriverà senza fare qualcosa di attivo… La configurazione astrale, con la Luna in trigono, promette novità interessanti per molti di voi nel corso dei prossimi giorni di questo mese di aprile. Questo è un momento propizio per fare nuove conoscenze che potrebbero rivelarsi sorprendenti.

CANCRO

Cari Cancro, per voi si prospetta una settimana di rinnovato romanticismo, con possibili ritorni di fiamma importanti. Le affinità saranno particolarmente forti con i nati sotto i segni del Toro e della Vergine. È un periodo ideale per riscoprire il valore delle connessioni passate e forse riaccendere vecchie scintille…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (22-28 aprile 2024), Venere promette momenti di intensa connessione per molti di voi. Questo è un momento cruciale per consolidare legami sentimentali e per prendere iniziative coraggiose in amore.

VERGINE

Cari Vergine, nel corso delle prossime ore di questo mese di aprile 2024 potreste trovarvi a dover gestire nervosismo e agitazione, il che potrebbe causare tensioni nelle relazioni personali. È consigliabile prendere tempo per riflettere sulle proprie emozioni e sulle proprie azioni.

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere smette di essere in opposizione a partire dalle prossime ore di questo mesei di aprile, segnando l’inizio di un periodo più sereno e chiaro per i sentimenti. Il mese di maggio si prospetta come un mese di maggiore chiarezza e possibilità di risolvere questioni rimaste irrisolte.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, vi attendono giornate cruciali per affrontare e chiarire questioni pendenti in ambito sentimentale. L’incoraggiamento è a sfruttare il momento per discutere e risolvere eventuali malintesi o dubbi, rafforzando così le relazioni esistenti o future.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, molti di voi nel corso delle prossime ore di questo aprile 2024 dovranno esercitare prudenza nelle relazioni con Gemelli e Vergine. È consigliato evitare discussioni e polemiche che potrebbero complicare ulteriormente le dinamiche interpersonali.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore di questo mese di aprile dovete valutare attentamente le persone con cui interagite, soprattutto se esiste un vero interesse amoroso. È il momento ideale per investire il vostro tempo in relazioni che potrebbero essere significative, in particolare per chi si è sentito solo per lungo tempo.

ACQUARIO

Cari Acquario, dopo un periodo di sfide può essere difficile rinnovare la fiducia nei sentimenti in generale. Per chi si sente sfiduciato, questo potrebbe essere un momento di riluttanza a mettersi nuovamente alla prova nel campo amoroso. Cercate di reagire. Di rialzare la testa.

PESCI

Cari Pesci, l’entusiasmo e la determinazione di fare il possibile per avvicinarsi a qualcuno segnano una fase proattiva nella ricerca dell’amore. Finalmente avete deciso di rimboccarvi le maniche. Questo è un momento ideale per voi di mostrare la vostra natura romantica e sognatrice.

