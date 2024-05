Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 3 maggio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 3 maggio 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, il mese di aprile ha portato stress, in alcuni casi un problema fisico. E’ arrivato il momento di recuperare. Sarebbe importante capire cosa è stato fatto nel passato, c’è da risolvere un problema o un contenzioso. Questo fine settimana sarà importante con la Luna che toccherà il segno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 3 maggio 2024), atmosfera decisamente meno pesante rispetto a quella dei giorni scorsi. In arrivo un miglioramento generale della situazione. Con Venere nel segno, l’amore può essere vissuto in modo diverso rispetto al passato.

GEMELLI

Cari Gemelli, si avverte nell’aria qualche contrarietà. Venerdì e sabato la Luna sarà dissonante, situazione astrale che incide sull’animo e in qualche caso aumenta il desiderio di rivalsa. C’è da lottare per rinnovare un accordo, accettare nuove condizioni, mansioni o orari in vista del periodo successivo a giugno: giusto fare sentire le proprie motivazioni.

CANCRO

Cari Cancro, le prossime saranno le 48 ore migliori della settimana. Anche le polemiche e le prese di posizione del mese di aprile stanno portando vantaggi. Fate presenti le vostre idee, con ogni probabilità otterrete ciò che desiderate.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 3 maggio 2024), quella di domenica sarà la giornata migliore della settimana. Non tutti vi ascoltano o fanno finta di non farlo, attenzione ai parenti e alle conoscenze poco affidabili. Le relazioni interpersonali saranno ancora il punto debole del periodo, a meno che voi non siate single e cercate solo avventure.

VERGINE

Cari Vergine, la luna opposta vi agita, ma la tensione di questi giorni è stata più che altro positiva, non vedete l’0ra di mettere in campo un nuovo progetto, un’idea che stimoli la vostra mente. Maggio sarà un mese utile per ritrovare stabilità, molto dipende dalle singole qualità, dall’età e dal lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 MAGGIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: le prossime saranno le 48 ore migliori della settimana. Otterrete ciò che volete.