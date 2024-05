Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 3 maggio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 3 maggio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, molte tensioni ci sono state nel corso del mese di aprile, maggio aiuterà a gestire meglio ciò che è nato in maniera sbagliata nel corso delle ultime quattro settimane. Pensate di avere tutti contro, visto come è andato il mese scorso, anche se non è stato proprio così, vi siete sentiti sotto attacco in queste ore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 3 maggio 2024), Luna favorevole, fregatevene del giudizio degli altri, siete sottoposti ad un esame o ad una prova e avete deciso di parlare ed esporre i vostri problemi, le vostre necessità. Lavoro? Alcune questioni sono ancora sottoposte a dubbi, ma da giugno, senza Giove contro la situazione si sbloccherà per un accordo o un contratto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna è contraria in questo inizio di maggio ma non riuscirà a rovinarvi completamente la giornata. Chiederà solo di avere più attenzione nei rapporti con gli altri, in particolare con Gemelli, Vergine e Pesci. Se volete fare un passo avanti per ritrovare un po’ di serenità, dovrete trovare un accordo entro la fine del mese.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questa settimana di inizio maggio si è chiuderà bene. Forse vi assumete troppe responsabilità, anche quelle che non vi competono. Le prossime sono giornate utili per l’amore, potrebbe esserci un ritorno di fiamma o un perdono in alcuni casi e a certe condizioni. Meditate a fondo le vostre mosse prima di agire.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 3 maggio 2024), dovete tentare di tenere i nervi saldi, il mese di maggio sarà di rivolgimenti, non sarà più possibile nascondere una verità. Servirà maggiore chiarezza in tutto. Nel corso delle prossime ore di questo maggio potrete liberarvi di un peso, ma dovrete farlo con saggezza e razionalità.

PESCI

Cari Pesci, nonostante le perplessità degli ultimi tempi si procede al meglio, anche perché questo periodo vi aiuta a recuperare alla grande. Seguite il vostro istinto. La personalità resta dolcemente complicata, l’equilibrio difficile da raggiungere in quanto siete troppo sensibili e vi emozionate facilmente.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 MAGGIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: Luna favorevole, fregatevene del giudizio degli altri.