Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 26 aprile 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 26 aprile 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, strana agitazione, i problemi potrebbero essere molti nel corso delle prossime ore. Importante dare la giusta dimensione a tutte le conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro, periodo strano, è come se doveste ripartire da zero per diversi motivi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 26 aprile 2024), chi è rimasto scottato da una relazione difficile vive una rassegnazione che va cancellata con un sano ottimismo. Qualche polemica sarà inevitabile nel mese di maggio ma riguarderà solamente le coppie che hanno già discusso da tempo. Capitolo lavoro: entro la metà del mese di maggio dovrete affrontare una prova, un esame importante.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Venere ha un effetto piacevole, un rapporto nato parallelamente ad un altro potrebbe essere fonte di ispirazione. Di grande ispirazione. Capitolo lavoro: alcune scelte dovranno essere gestite con molta attenzione nel corso delle prossime ore.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state vivendo un periodo intrigante, vincono le nuove storie d’amore. Per quanto riguarda il lavoro, le polemiche sono all’ordine del giorno, ma in questo periodo riuscirete a respingerle segno di una crescita.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 26 aprile 2024), attenzione nel giurare amore eterno nel corso delle prossime ore: il mese di maggio inviterà ad una revisione totale dei sentimenti. Ad ogni modo questo periodo non ha la forza di buttare all’aria un rapporto o creare difficoltà insormontabili. Capitolo lavoro: la fatica è inevitabile per colpa delle troppe cose da fare.

PESCI

Cari Pesci, c’è una maggiore fiducia nei confronti dell’amore. Non esitate a farvi avanti se una persona è convinta del vostro amore. Per quanto riguarda il lavoro, se dovete rimediare a qualche incidente diplomatico le giornate migliori saranno queste.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 APRILE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: state vivendo un periodo intrigante, nel corso delle prossime ore vincono le nuove storie d’amore. Bene anche il lavoro.