Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 25 aprile 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 25 aprile 2024:

Ariete

Cari Ariete, durante la giornata di oggi una fantastica Luna brillerà nel cielo dello Scorpione. Questo vuol dire che potrebbe portarvi una sorpresa piacevole, una tentazione inaspettata.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna in opposizione porterà nuove dispute, scontri e accese discussioni dal finale imprevisto.

Gemelli

Cari Gemelli, è probabile che oggi – 25 aprile – subirete un calo fisico. Se sarete pensierosi per un fastidio fisico, fareste bene a prenotare velocemente un controllo medico per spazzare via ogni preoccupazione ingiustificata.

Cancro

Cari Cancro, oggi le stelle potrebbero portarvi davanti a un dubbio amletico: non è possibile che un rapporto confidenziale con una persona non sia solo un’amicizia ma qualcosa di più, magari proprio amore?

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 25 aprile 2024), Luna in dissonanza significa che ci sarà per voi un disagio passeggero, un po’ di nervosismo in più. Cercate di rilassarvi…

Vergine

Cari Vergine, ascoltate bene le stelle di oggi – 25 aprile – che vi invitano a non trascurare il rapporto di coppia. Venere è in opposizione e questo ha causato qualche imprevisto nella vita amorosa.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi le stelle saranno favorevoli per chi è coinvolto in una compravendita. Se sono giorni che state pensando a vendere o ad acquistare un immobile, una proprietà, dovreste cominciare a muovervi nelle prossime ore.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna nel segno vi invita a fermarvi per fare un autoesame importante.

Sagittario

Cari Sagittario, oggi – 25 aprile – le stelle vi inviteranno a reagire, nonostante siate stanchi e tesi, come del resto lo sono stati gli ultimi giorni. Non vi fate abbattere, non angosciatevi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, oggi dovreste fermarvi e provare a rispondere a una domanda: vi piace davvero quella persona? Chi ha da poco fatto un incontro particolare dovrà dare una risposta sincera. In primis a se stessi…

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 25 aprile 2024), in vista una giornata che promette bene per incontrare persone nuove. I single dovrebbero sfruttare questo periodo se davvero cercano una persona al loro fianco.

Pesci

Cari Pesci, giornata promettente sul fronte lavorativo. Favorite le nuove iniziative e i nuovi progetti. Questo cielo vi incoraggia a specializzarvi, a studiare.