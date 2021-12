Oroscopo Paolo Fox 2022: le previsioni dell’anno segno per segno

OROSCOPO PAOLO FOX 2022 – Cosa ci attende nel 2022? Quali sono le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per il nuovo anno? Come da tradizione, il guru degli astrologi ha pubblicato il suo libro con le previsioni delle stelle per il nuovo anno, il 2022. L’astrologo ha pubblicato il suo Oroscopo 2022, con le previsioni segno per segno. Quali sono i più fortunati? Amore, lavoro, fortuna i parametri presi in considerazione. Ecco le anticipazioni (presenti online) delle previsioni segno per segno dell’oroscopo di Paolo Fox per il 2022:

Ariete

Cari Ariete, per voi sarà un anno buono, sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. L’anno appena trascorso non è stato certo facile per voi, ma il 2022 sarà quello della rinascita e del riscatto. Rimboccatevi le maniche.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox 2022, chi vi è vicino potrà trarre beneficio della vostra presenza. Otterrete grande soddisfazione in tutto ciò che fate, specie sul lavoro. Sono in arrivo premi importanti e avanzamenti di carriera. I sacrifici vengono sempre ripagati.

Gemelli

Cari Gemelli, per voi il 2022 sarà un anno di transizione, qualche difficoltà soprattutto nei primi mesi. Approfittate di questi giorni di festa per stare in compagnia del partner e dei vostri cari. Dalla primavera tornerete a spingere sull’acceleratore e a conquistare le persone speciali.

Cancro

Cari Cancro, allontanate la malinconia e i cattivi pensieri. Pensate sempre al peggio, ma a volte dovreste sforzarvi a guardare il bicchiere mezzo pieno. In amore se qualcosa non va come vorreste, cercate un rimedio. Se c’è una persona che vi piace, dichiaratevi senza timore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2022, è arrivato il momento di riprendere in mano i progetti che avete accantonato. Sarà un ottimo momento per costruire qualcosa di speciale e dimostrare a tutti il vostro valore. Nonostante Saturno contro, avete grande coraggio.

Vergine

Cari Vergine, trascorrete le feste e i momenti importanti con le persone che vi amano. I primi mesi saranno piuttosto complicati, poi potrete risolvere problemi legali di lunga data, ma solo a partire dall’estate. Meglio l’amore. Nuovi incontri per i single, mentre le coppie di lunga data potranno riappacificarsi se ci sono state discussioni.

Bilancia

Cari Bilancia, da tempo cercate di recuperare un certo equilibrio, non lasciatevi danneggiare dall’ansia e dalla fretta di dare il massimo. In generale il 2022 secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà ricco di novità e trasformazioni. Avrete tanti stimoli per fare bene e occasioni da cogliere al volo.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, secondo l’oroscopo per il 2022, avrete pochi soldi ma la felicità e la serenità data dall’essere amati dalle persone care. State bene con voi stessi e non avete voglia di discutere con chi non vi stima a sufficienza. Con il partner qualche insicurezza di troppo.

Sagittario

Cari Sagittario, rischiate di annoiarvi a causa della solita routine. Cercate di allontanare questo tedio trovando degli svaghi. In famiglia ci saranno belle novità, potrebbe essere il momento per fare un figlio o sposarvi. D’altronde avete un’energia fuori dal comune.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, per voi il 2022 secondo Paolo Fox sarà un anno brillante, di svolta. Coglietelo al volo e datevi da fare, in particolare grazie ai transiti di Venere e Sole. Da maggio in poi tanti i chiarimenti in ambito lavorativo e sentimentale. Dimostrate il vostro valore.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, nel 2022 ci saranno grossi cambiamenti a cui far fronte, soprattutto in ambito lavorativo. Potete conquistare una promozione o migliorare e fare carriera, ma prima di lasciare la strada vecchia per la nuova, siate sicuri di ciò che avete tra le mani.

Pesci

Cari Pesci, per voi il nuovo anno, come diceva Lucio Dalla, porterà una trasformazione. Già dai primi mesi ci saranno grandi novità, con opportunità di crescita anche professionale ma anche progetti per amori nuovi o consolidati. Potete ad esempio decidere di sposarvi o fare un figlio. I single possono incontrare l’anima gemella.