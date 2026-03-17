Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 17 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 17 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, vi accorgete di quanto sia importante mantenere equilibrio tra ciò che date agli altri e ciò che ricevete. Alcune situazioni vi spingono a riflettere su questo tema. Nel lavoro potrebbe essere il momento di esprimere con chiarezza le vostre idee. In amore il dialogo sincero diventa lo strumento migliore per rafforzare il rapporto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 17 marzo 2026), la vostra intuizione oggi è particolarmente acuta. Potreste percepire qualcosa prima ancora che venga detto apertamente. Nel lavoro questa sensibilità vi aiuta a muovervi con prudenza ma anche con decisione. In amore è una giornata intensa: le emozioni sono profonde e potrebbero portare a un confronto importante.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di libertà e di novità si fa sentire. Avete bisogno di cambiare ritmo o di esplorare nuove possibilità. Nel lavoro potrebbe nascere un’idea interessante durante una conversazione informale. In amore il vostro entusiasmo rende il clima più leggero e piacevole.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata vi invita a concentrarvi sugli obiettivi concreti. Avete una grande capacità di costruire passo dopo passo e oggi potreste vedere i primi risultati di un impegno recente. Nel lavoro una responsabilità in più potrebbe rivelarsi positiva. In amore cercate di mostrare anche il lato più affettuoso del vostro carattere.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 17 marzo 2026), la vostra mente è particolarmente creativa. Potreste trovare soluzioni originali a problemi che sembravano bloccati. Nel lavoro qualcuno potrebbe apprezzare il vostro modo diverso di vedere le cose. In amore cercate di essere più presenti emotivamente: le relazioni hanno bisogno anche di attenzione quotidiana.

PESCI

Cari Pesci, la giornata favorisce intuizioni e riflessioni profonde. Potreste capire qualcosa di importante riguardo a una situazione personale o a un rapporto. Nel lavoro la vostra sensibilità può diventare un punto di forza. In amore invece il clima è più romantico e invita a condividere emozioni sincere. La giornata porta movimento e contatti interessanti. Avete la sensazione che qualcosa stia cambiando nel vostro ambiente, forse grazie a nuove conoscenze o a conversazioni stimolanti. Nel lavoro una proposta potrebbe incuriosirvi molto. In amore il consiglio è di non lasciare questioni in sospeso: parlare apertamente può evitare malintesi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la giornata favorisce intuizioni e riflessioni profonde.