Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 16 al 22 marzo 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 16 al 22 marzo 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 16 al 22 marzo 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, settimana dinamica e piena di stimoli. Marte vi rende combattivi e pronti a difendere le vostre idee. Nel lavoro potreste ricevere una proposta o una sfida interessante che richiede coraggio. In amore però serve più pazienza: il partner potrebbe chiedervi maggiore attenzione. I single vivono incontri vivaci, ma non sempre immediatamente stabili. Verso il fine settimana arriva una piccola soddisfazione personale.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, le stelle parlano di stabilità e concretezza. Venere vi protegge e favorisce i rapporti affettivi. Le coppie possono rafforzare il legame attraverso progetti comuni, mentre i single potrebbero fare un incontro che nasce lentamente ma promette bene. Nel lavoro si aprono opportunità economiche o soluzioni a questioni rimaste in sospeso. Weekend sereno.

GEMELLI

Cari Gemelli, Mercurio stimola la mente e porta nuove idee. È una settimana molto attiva sul piano delle comunicazioni e dei contatti. Nel lavoro potreste ricevere notizie importanti o partecipare a discussioni stimolanti. In amore però cercate di non essere troppo sfuggenti: qualcuno potrebbe desiderare maggiore chiarezza nei vostri sentimenti.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna vi rende particolarmente sensibili e intuitivi. In amore è una settimana intensa: chi vive una relazione stabile può fare passi importanti verso il futuro. I single potrebbero riscoprire emozioni profonde. Nel lavoro dovrete affrontare una responsabilità che inizialmente vi preoccupa, ma che si rivelerà utile per la vostra crescita.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (16-22 marzo 2026), il Sole vi dona carisma e voglia di emergere. Questa settimana è favorevole per chi vuole mettersi in gioco o proporre nuove idee. Nel lavoro potrebbero arrivare riconoscimenti o nuove opportunità. In amore la passione torna protagonista, ma cercate di non essere troppo orgogliosi: a volte basta poco per evitare una discussione.

VERGINE

Cari Vergine, Saturno vi aiuta a mantenere disciplina e concentrazione. È una settimana ideale per sistemare questioni pratiche, documenti o progetti che richiedono attenzione ai dettagli. In amore cercate di lasciarvi andare di più: il partner potrebbe desiderare maggiore spontaneità.

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere illumina il vostro segno e porta armonia nelle relazioni. È una settimana molto favorevole per l’amore: le coppie ritrovano equilibrio e i single possono vivere incontri affascinanti. Nel lavoro la vostra diplomazia vi permette di risolvere una situazione delicata. Buone notizie verso il fine settimana.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana Plutone stimola il vostro desiderio di cambiamento. In amore potrebbero emergere emozioni profonde e qualche momento di gelosia, ma anche una grande passione. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi decisiva per superare un ostacolo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, Giove vi invita ad ampliare i vostri orizzonti. È una settimana positiva per chi vuole viaggiare, studiare o iniziare nuovi progetti. In amore cercate sincerità e libertà: i rapporti troppo rigidi vi stanno stretti. Nel lavoro una proposta inattesa potrebbe aprire nuove prospettive.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, determinazione e concretezza vi guidano. Saturno favorisce i progetti a lungo termine e le decisioni importanti. Nel lavoro potreste ottenere risultati significativi grazie alla vostra costanza. In amore però cercate di mostrare di più il vostro lato emotivo.

ACQUARIO

Cari Acquario, Urano porta novità e cambiamenti improvvisi. È una settimana ricca di idee e intuizioni. Nel lavoro potreste trovare soluzioni originali a problemi complessi. In amore siete affascinanti ma imprevedibili: qualcuno potrebbe restare colpito dalla vostra personalità fuori dagli schemi.

PESCI

Cari Pesci, Nettuno amplifica la vostra sensibilità e creatività. In amore è una settimana romantica, ideale per rafforzare i legami o vivere incontri speciali. Nel lavoro fidatevi delle vostre intuizioni: una vostra idea potrebbe rivelarsi molto preziosa.

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