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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 17 marzo 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 17 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 17 marzo 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la giornata vi chiede di dosare bene l’energia. Avete tanta voglia di muovervi e di ottenere risultati concreti, ma non tutto dipende solo dalla velocità. Nel lavoro potreste accorgervi che una situazione richiede più strategia che forza. In amore invece è il momento di dimostrare attenzione: una parola gentile o un gesto semplice potrebbe cambiare il clima di una relazione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 17 marzo 2026), vi muovete con maggiore sicurezza. Alcuni dubbi che vi hanno accompagnato nei giorni scorsi iniziano a dissolversi e questo vi permette di guardare avanti con più serenità. Nel lavoro potrebbero arrivare conferme su una scelta fatta recentemente. In amore cercate di vivere le emozioni con spontaneità: non tutto deve essere programmato.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata porta movimento e contatti interessanti. Avete la sensazione che qualcosa stia cambiando nel vostro ambiente, forse grazie a nuove conoscenze o a conversazioni stimolanti. Nel lavoro una proposta potrebbe incuriosirvi molto. In amore il consiglio è di non lasciare questioni in sospeso: parlare apertamente può evitare malintesi.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, potreste sentire il bisogno di ritagliarvi un momento di tranquillità. Dopo giorni un po’ intensi, il vostro segno ha bisogno di recuperare energia emotiva. Nel lavoro cercate di non farvi coinvolgere troppo dalle tensioni degli altri. In amore invece la giornata favorisce momenti di grande sincerità e complicità.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
oroscopo paolo fox oggi
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 17 marzo 2026), torna una buona energia e con essa la voglia di mettervi in evidenza. Quando sentite di avere il controllo della situazione riuscite a dare il meglio di voi. Nel lavoro qualcuno potrebbe notare il vostro impegno o chiedervi un parere importante. In amore la passione cresce, ma evitate di trasformare ogni discussione in una questione di orgoglio.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, potreste avere l’occasione di sistemare qualcosa che vi ha creato disagio negli ultimi giorni. La vostra capacità di analizzare le situazioni con lucidità vi aiuta a trovare soluzioni efficaci. Nel lavoro è una giornata utile per organizzare meglio progetti e impegni. In amore cercate di lasciare spazio anche alla leggerezza.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 17 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: potreste avere l’occasione di sistemare qualcosa che vi ha creato disagio negli ultimi giorni.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 16-22 MARZO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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