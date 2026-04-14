Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 14 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 14 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite il bisogno di fare chiarezza. Non potete più restare in una situazione incerta. Nel lavoro è il momento di prendere una decisione. In amore, un confronto può portare a una svolta significativa. Vi accorgete che non tutto si può risolvere con l’azione immediata. C’è bisogno di riflessione. Nel lavoro potreste fermarvi a rivedere una strategia, e questo sarà un vantaggio. In amore, invece, capite meglio cosa vi aspettate da una persona: è il momento di essere chiari, prima di tutto con voi stessi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 14 aprile 2026), giornata molto lucida. Avete una capacità di comprensione che vi permette di andare oltre le apparenze. Nel lavoro questo vi dà un vantaggio importante. In amore siete più selettivi: volete qualcosa di vero.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete bisogno di dare un senso alle cose. Non vi basta agire, volete capire. Nel lavoro può emergere una nuova direzione. In amore siete più sinceri e diretti, e questo può cambiare le dinamiche. La vostra mente è in fermento, ma in modo produttivo. State collegando idee e situazioni che prima sembravano separate. Nel lavoro questo vi aiuta a trovare soluzioni nuove. In amore, invece, attenzione a non essere troppo sfuggenti: qualcuno ha bisogno di risposte concrete.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di costruzione ma anche di riflessione. State capendo cosa vale davvero la pena portare avanti. Nel lavoro piccoli passi portano risultati. In amore serve più apertura: non tenete tutto dentro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 14 aprile 2026), avete intuizioni improvvise che possono cambiare il vostro punto di vista. Nel lavoro una vostra idea può essere decisiva. In amore, invece, attenzione a non essere troppo distanti: spiegate ciò che provate.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto profonda. Capite meglio le vostre emozioni e questo vi rende più forti. Nel lavoro un’intuizione vi guida. In amore c’è una dolcezza più consapevole, meno idealizzata e più reale.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: giornata molto lucida. Avete una capacità di comprensione che vi permette di andare oltre le apparenze.