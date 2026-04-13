Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:35
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 14 aprile 2026

Immagine di copertina
AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 14 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 14 aprile 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, vi accorgete che non tutto si può risolvere con l’azione immediata. C’è bisogno di riflessione. Nel lavoro potreste fermarvi a rivedere una strategia, e questo sarà un vantaggio. In amore, invece, capite meglio cosa vi aspettate da una persona: è il momento di essere chiari, prima di tutto con voi stessi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 14 aprile 2026), giornata che vi riporta al centro. Dopo momenti di incertezza, iniziate a sentirvi più stabili. Nel lavoro riuscite a vedere con più chiarezza la direzione da seguire. In amore, però, non accontentatevi della tranquillità: cercate anche emozione e coinvolgimento.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, la vostra mente è in fermento, ma in modo produttivo. State collegando idee e situazioni che prima sembravano separate. Nel lavoro questo vi aiuta a trovare soluzioni nuove. In amore, invece, attenzione a non essere troppo sfuggenti: qualcuno ha bisogno di risposte concrete.

CANCRO

Cari Cancro, giornata molto intensa a livello emotivo. Sentite tutto più forte, ma anche con maggiore lucidità. Nel lavoro cercate di non lasciarvi influenzare troppo dall’ambiente. In amore, invece, è il momento di aprirsi: un chiarimento può portare serenità.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 14 aprile 2026), avete una forza tranquilla ma molto efficace. Non avete bisogno di dimostrare, e proprio per questo risultate più convincenti. Nel lavoro potete gestire meglio le situazioni. In amore c’è una fase più autentica: meno orgoglio, più verità.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma anche rivelatrice. Vi accorgete di dettagli che fanno la differenza. Nel lavoro questo vi permette di migliorare qualcosa di importante. In amore, però, cercate di non essere troppo critici: lasciate spazio anche alla spontaneità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: giornata che vi riporta al centro. Dopo momenti di incertezza, iniziate a sentirvi più stabili.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 14 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 13 aprile 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 13 al 19 aprile 2026) per tutti i segni
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 14 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 13 aprile 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 13 al 19 aprile 2026) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 13 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 13 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 13 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 13 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, domenica 12 aprile 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 12 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 12 aprile 2026
Ricerca