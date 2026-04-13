Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 14 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 14 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite il bisogno di fare chiarezza. Non potete più restare in una situazione incerta. Nel lavoro è il momento di prendere una decisione. In amore, un confronto può portare a una svolta significativa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 14 aprile 2026), giornata molto lucida. Avete una capacità di comprensione che vi permette di andare oltre le apparenze. Nel lavoro questo vi dà un vantaggio importante. In amore siete più selettivi: volete qualcosa di vero.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete bisogno di dare un senso alle cose. Non vi basta agire, volete capire. Nel lavoro può emergere una nuova direzione. In amore siete più sinceri e diretti, e questo può cambiare le dinamiche.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di costruzione ma anche di riflessione. State capendo cosa vale davvero la pena portare avanti. Nel lavoro piccoli passi portano risultati. In amore serve più apertura: non tenete tutto dentro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 14 aprile 2026), avete intuizioni improvvise che possono cambiare il vostro punto di vista. Nel lavoro una vostra idea può essere decisiva. In amore, invece, attenzione a non essere troppo distanti: spiegate ciò che provate.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto profonda. Capite meglio le vostre emozioni e questo vi rende più forti. Nel lavoro un’intuizione vi guida. In amore c’è una dolcezza più consapevole, meno idealizzata e più reale.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: giornata molto lucida. Avete una capacità di comprensione che vi permette di andare oltre le apparenze.