Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 6 al 12 aprile 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 6 al 12 aprile 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 6 al 12 aprile 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, settimana dinamica e ricca di stimoli per molti di voi. Avete voglia di fare, di agire e di dimostrare il vostro valore, soprattutto sul lavoro, dove potreste prendere un’iniziativa importante.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, il cielo vi invita alla calma e alla concretezza. È un buon momento per consolidare una posizione lavorativa o per sistemare questioni pratiche.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana particolarmente vivace e mentalmente stimolante per molti di voi. Le stelle favoriscono la comunicazione, i contatti e le nuove idee. Per quanto riguarda il lavoro, potete ottenere risposte interessanti, soprattutto se state aspettando una conferma.

CANCRO

Cari Cancro, emozioni profonde e bisogno di protezione. Potreste sentirvi più sensibili del solito, soprattutto nei rapporti familiari. Per quanto riguarda il lavoro, serve maggiore concentrazione per evitare distrazioni.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (6-12 aprile 2026), energia in crescita e forte desiderio di affermazione. La settimana è favorevole per mettervi in luce e ottenere riconoscimenti, soprattutto in ambito lavorativo.

VERGINE

Cari Vergine, periodo di organizzazione e riflessione per molti di voi. Le stelle vi aiutano a rimettere ordine e a fare chiarezza su un progetto o una scelta recente. In amore potreste essere più esigenti del solito.

BILANCIA

Cari Bilancia, le relazioni tornano protagoniste. Per quanto riguarda il lavoro, sono favoriti accordi e collaborazioni, mentre nella vita privata sentite il bisogno di maggiore armonia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, periodo intenso e produttivo. Capitolo lavoro: siete determinati e riuscite a portare avanti anche le situazioni più complesse.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, desiderio di libertà e nuove prospettive per molti di voi. Le stelle favoriscono viaggi, studio e iniziative che ampliano i vostri orizzonti. Per quanto riguarda il lavoro, sentite il bisogno di cambiare ritmo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, responsabilità e impegni continuano a essere centrali. Il lavoro richiede costanza, ma i risultati non mancano di certo.

ACQUARIO

Cari Acquario, creatività e idee originali caratterizzano la settimana che state vivendo. È un buon momento per cambiare approccio o sperimentare nuove soluzioni, soprattutto sul lavoro.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità accentuata e forte intuizione. Le stelle favoriscono le scelte dettate dal cuore e i percorsi interiori. Per quanto riguarda il lavoro, è importante restare concreti e non rimandare decisioni necessarie.

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