Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 25 maggio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 25 maggio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte continua a rendervi energici e combattivi, ma oggi la vostra forza sarà soprattutto nella capacità di controllare l’impulsività. Nel lavoro potreste trovarvi davanti a rallentamenti o persone poco collaborative, ma reagire con nervosismo non sarebbe utile. Meglio aspettare il momento giusto per agire. In amore, invece, il cielo vi invita a essere più presenti e meno distratti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere protegge il vostro segno e vi aiuta a ritrovare stabilità emotiva. Nel lavoro qualcosa che sembrava incerto inizia lentamente a prendere forma e questo vi restituisce fiducia. In amore cresce il desiderio di costruire rapporti più profondi e sinceri: non vi basta più la tranquillità, volete sentirvi davvero coinvolti.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende la mente veloce e piena di idee. Nel lavoro riuscite a trovare soluzioni intelligenti anche a problemi complicati, ma dovete evitare di disperdere energie in troppe direzioni. In amore serve più chiarezza: una situazione lasciata troppo nel dubbio rischia di creare distanza.

Cancro

Cari Cancro, la Luna amplifica sensibilità e intuizione. Nel lavoro riuscite a capire molto bene le emozioni e le intenzioni degli altri, ma questo potrebbe anche stancarvi. Cercate di non assorbire tutte le tensioni attorno a voi. In amore è il momento giusto per aprirsi con sincerità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 25 maggio 2026), il Sole vi sostiene e vi rende più sicuri del solito, ma oggi la vostra forza sarà nella calma e non nell’esibizione. Nel lavoro riuscite a ottenere attenzione e rispetto senza dover forzare nulla. In amore il cielo vi invita a mostrare anche il lato più vulnerabile.

Vergine

Cari Vergine, Saturno favorisce organizzazione e precisione. Nel lavoro riuscite a mettere ordine in situazioni rimaste in sospeso e questo vi fa sentire più tranquilli. In amore, però, dovete evitare di analizzare tutto: alcune emozioni vanno semplicemente vissute.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta desiderio di equilibrio ma anche la necessità di prendere una decisione. Nel lavoro non potete più rimandare una scelta importante. In amore una conversazione sincera potrebbe riportare serenità e chiarire dubbi accumulati.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone amplifica intuito e profondità. Nel lavoro riuscite a capire subito quali situazioni meritano attenzione e quali invece no. In amore siete molto selettivi: volete emozioni autentiche e non avete più voglia di rapporti superficiali.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove stimola voglia di cambiamento e nuove prospettive. Nel lavoro una proposta interessante potrebbe incuriosirvi parecchio. In amore avete bisogno di sincerità e leggerezza allo stesso tempo: le mezze verità oggi vi pesano più del solito.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza determinazione e lucidità. Nel lavoro fate passi avanti concreti grazie alla vostra costanza. In amore, però, il cielo vi invita a essere meno rigidi e più disponibili a mostrare emozioni.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 25 maggio 2026), Urano porta intuizioni improvvise e desiderio di rinnovamento. Nel lavoro una vostra idea potrebbe rivelarsi molto utile e originale. In amore serve maggiore presenza: chi vi è vicino vuole sentirsi più coinvolto.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità e immaginazione. Nel lavoro un’intuizione potrebbe aiutarvi a risolvere una situazione delicata. In amore la giornata favorisce momenti teneri e sinceri che rafforzano i rapporti importanti.