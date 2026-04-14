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Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 14 aprile 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 14 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 14 aprile 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, vi accorgete che non tutto si può risolvere con l’azione immediata. C’è bisogno di riflessione. Nel lavoro potreste fermarvi a rivedere una strategia, e questo sarà un vantaggio. In amore, invece, capite meglio cosa vi aspettate da una persona: è il momento di essere chiari, prima di tutto con voi stessi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 14 aprile 2026), giornata che vi riporta al centro. Dopo momenti di incertezza, iniziate a sentirvi più stabili. Nel lavoro riuscite a vedere con più chiarezza la direzione da seguire. In amore, però, non accontentatevi della tranquillità: cercate anche emozione e coinvolgimento.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, la vostra mente è in fermento, ma in modo produttivo. State collegando idee e situazioni che prima sembravano separate. Nel lavoro questo vi aiuta a trovare soluzioni nuove. In amore, invece, attenzione a non essere troppo sfuggenti: qualcuno ha bisogno di risposte concrete.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, giornata molto intensa a livello emotivo. Sentite tutto più forte, ma anche con maggiore lucidità. Nel lavoro cercate di non lasciarvi influenzare troppo dall’ambiente. In amore, invece, è il momento di aprirsi: un chiarimento può portare serenità.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
oroscopo paolo fox oggi
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LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 14 aprile 2026), avete una forza tranquilla ma molto efficace. Non avete bisogno di dimostrare, e proprio per questo risultate più convincenti. Nel lavoro potete gestire meglio le situazioni. In amore c’è una fase più autentica: meno orgoglio, più verità.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma anche rivelatrice. Vi accorgete di dettagli che fanno la differenza. Nel lavoro questo vi permette di migliorare qualcosa di importante. In amore, però, cercate di non essere troppo critici: lasciate spazio anche alla spontaneità.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 14 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: giornata che vi riporta al centro. Dopo momenti di incertezza, iniziate a sentirvi più stabili.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 6-12 APRILE
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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