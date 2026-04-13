Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 13 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 13 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite il bisogno di riequilibrare una situazione che si era sbilanciata. Non potete più restare in attesa. Nel lavoro potrebbe esserci una decisione importante da prendere. In amore, un chiarimento può cambiare tutto, in meglio o in modo definitivo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 13 aprile 2026), giornata intensa e molto lucida. Capite perfettamente cosa sta succedendo intorno a voi. Nel lavoro questo vi dà un vantaggio strategico notevole. In amore siete più selettivi: volete qualcosa di vero, non compromessi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete bisogno di dare un senso alle cose. Non vi basta più agire: volete capire perché lo fate. Nel lavoro potrebbe emergere una nuova direzione. In amore siete più sinceri e diretti, e questo può rafforzare i rapporti. Vi trovate a fare i conti con una realtà che non potete più ignorare. Non è un momento negativo, ma chiarificatore. Nel lavoro potreste capire che è necessario cambiare approccio per ottenere risultati migliori. In amore, invece, sentite il bisogno di autenticità: non avete più voglia di situazioni ambigue o poco definite.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di costruzione e riflessione insieme. State mettendo le basi per qualcosa di importante. Nel lavoro piccoli passi vi portano lontano. In amore, però, serve più presenza emotiva: non basta esserci, bisogna farsi sentire.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 13 aprile 2026), avete intuizioni forti ma anche il desiderio di concretizzarle. Non restate solo nelle idee. Nel lavoro una vostra iniziativa può fare la differenza. In amore, invece, è il momento di essere più chiari e meno distaccati.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto interessante perché unite sensibilità e concretezza. Non vi limitate a sentire, ma iniziate anche ad agire. Nel lavoro questo vi aiuta a fare progressi. In amore c’è una dolcezza più stabile, meno fragile e più reale.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: avete bisogno di dare un senso alle cose. Non vi basta più agire: volete capire perché lo fate.