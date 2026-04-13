Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 13 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 13 aprile 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, vi trovate a fare i conti con una realtà che non potete più ignorare. Non è un momento negativo, ma chiarificatore. Nel lavoro potreste capire che è necessario cambiare approccio per ottenere risultati migliori. In amore, invece, sentite il bisogno di autenticità: non avete più voglia di situazioni ambigue o poco definite.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 13 aprile 2026), giornata che vi aiuta a ritrovare stabilità dopo qualche incertezza. Vi sentite più centrati e pronti a portare avanti ciò che conta davvero. Nel lavoro è il momento di consolidare e rafforzare. In amore cresce il bisogno di sentirsi compresi e sostenuti: cercate qualcosa di più profondo.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete meno dispersivi e più concreti. È un cambiamento importante, perché vi permette di fare passi avanti reali. Nel lavoro potreste finalmente prendere una decisione che rimandavate. In amore, però, attenzione alla comunicazione: non tutti capiscono subito il vostro modo di esprimervi.

CANCRO

Cari Cancro, giornata emotivamente intensa ma anche utile. Vi rendete conto di ciò che vi fa stare bene e di ciò che invece vi pesa. Nel lavoro cercate di non farvi influenzare troppo dagli altri. In amore, invece, è il momento di aprirvi: un confronto può essere molto positivo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 13 aprile 2026), la vostra forza sta nella capacità di restare centrati. Non avete bisogno di dimostrare nulla, e proprio per questo risultate più convincenti. Nel lavoro questo vi aiuta a gestire meglio le situazioni. In amore c’è voglia di verità: meno orgoglio, più sentimento.

VERGINE

Cari Vergine, giornata molto concreta ma anche dinamica. Siete pronti a sistemare ciò che non funziona più. Nel lavoro riuscite a risolvere problemi pratici. In amore, però, cercate di non essere troppo critici: a volte serve più leggerezza.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata molto concreta ma anche dinamica. Siete pronti a sistemare ciò che non funziona più.