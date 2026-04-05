Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 5 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 5 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete chiamati a prendere una posizione chiara. Non potete più restare in equilibrio tra due situazioni. Nel lavoro potrebbe esserci una decisione importante da prendere. Un confronto può portare a una svolta: o si va avanti davvero o si cambia strada.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 5 aprile 2026), giornata potente. Avete una lucidità che vi permette di capire cosa vale e cosa no. Per quanto riguarda il lavoro, potreste fare una scelta strategica importante. In amore siete intensi ma anche più selettivi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di liberarvi da qualcosa che vi limita. Non è una fuga, è una scelta. Per quanto riguarda il lavoro, non fatevi coinvolgere troppo dalle tensioni esterne. In amore, un gesto semplice può rafforzare molto il rapporto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di grande lucidità per molti di voi. State capendo dove vale la pena investire le vostre energie. Per quanto riguarda il lavoro, questo vi porta a essere più efficaci. In amore, serve più apertura: non tutto si può gestire con il controllo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 5 aprile 2026), avete intuizioni forti ma anche il coraggio di seguirle. Capitolo lavoro: potreste prendere una decisione fuori dagli schemi. In amore, è il momento di essere più chiari.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto importante dal punto di vista emotivo per molti di voi. Per quanto riguarda il lavoro, un’intuizione vi guida nella direzione giusta. In amore c’è una selezione naturale: ciò che è vero resta, il resto si allontana.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 5 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: siete chiamati a prendere una posizione chiara.