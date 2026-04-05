Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 5 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 5 aprile 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, vi rendete conto che non potete più inseguire tutto. È il momento di fare una selezione netta. Per quanto riguarda il lavoro, potreste decidere di lasciare qualcosa per concentrarvi su un obiettivo più importante. Questa scelta vi renderà più forti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 5 aprile 2026), giornata che vi porta a difendere ciò che avete costruito. Non è chiusura, è protezione. Per quanto riguarda il lavoro, cercate stabilità e continuità, ma nel corso delle prossime ore potreste anche rendervi conto che qualcosa va migliorato.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete più selettivi del solito, ed è una novità importante. Non vi accontentate più di tutto, ma iniziate a scegliere con maggiore consapevolezza. Lavoro? Questo vi aiuta a evitare dispersioni. In amore, potreste allontanarvi da situazioni poco chiare.

CANCRO

Cari Cancro, giornata molto intensa ma anche chiarificatrice. Sentite che qualcosa dentro di voi sta cambiando. Lavoro? Potreste capire meglio come gestire una situazione che vi preoccupava. Dire ciò che provate vi farà sentire più leggeri.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 5 aprile 2026), avete una consapevolezza nuova: non tutto deve essere dimostrato agli altri. Per quanto riguarda il lavoro, questo vi aiuta a scegliere meglio le battaglie da combattere. In amore c’è una forte voglia di verità.

VERGINE

Cari Vergine, giornata molto concreta ma anche rivelatrice. Vi accorgete che qualcosa che sembrava importante in realtà non lo è più. Capitolo lavoro: questo vi aiuta a cambiare priorità. In amore cercate qualcosa di più semplice ma più vero.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata molto concreta ma anche rivelatrice.