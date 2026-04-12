Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 12 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 12 aprile 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, siete più riflessivi del solito. Non vi lanciate subito, ma osservate, valutate e poi decidete. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe esserci una situazione che richiede diplomazia più che forza. In amore, sentite il bisogno di chiarezza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 12 aprile 2026), giornata che vi permette di ritrovare stabilità dopo qualche incertezza. Vi sentite più sicuri e pronti a portare avanti ciò che avete iniziato. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di consolidare.

GEMELLI

Cari Gemelli, la mente corre veloce, ma non è confusione: è elaborazione. State mettendo insieme idee, emozioni e possibilità. Per quanto riguarda il lavoro, potreste intuire una strada diversa dal solito. In amore, cercate di non essere troppo ambigui.

CANCRO

Cari Cancro, giornata emotivamente intensa per molti di voi. Siete più sensibili e percepite tutto con maggiore forza. Capitolo lavoro: attenzione a non prendere tutto sul personale. In amore, si apre uno spazio importante per un chiarimento o per un momento di grande vicinanza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 12 aprile 2026), avete una sicurezza più silenziosa ma molto efficace. Non avete bisogno di dimostrare, ma di essere. Per quanto riguarda il lavoro, questo vi rende più credibili. In amore c’è voglia di autenticità.

VERGINE

Cari Vergine, giornata perfetta per sistemare, chiarire, organizzare. Siete lucidi e precisi. Per quanto riguarda il lavoro, risolvete situazioni complicate. In amore, cercate di non analizzare tutto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: la mente corre veloce, ma non è confusione: è elaborazione.