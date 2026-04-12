Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 12 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 12 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete in una fase di riequilibrio. State capendo meglio cosa volete e cosa no. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe esserci una decisione da prendere. In amore una conversazione può portare chiarezza. Giornata emotivamente intensa. Siete più sensibili e percepite tutto con maggiore forza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 12 aprile 2026), giornata intensa ma molto lucida. Avete una capacità di comprensione profonda che vi permette di anticipare gli eventi. Per quanto riguarda il lavoro, è un vantaggio importante. In amore siete più consapevoli.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di uscire dalla routine. Non necessariamente con grandi cambiamenti, ma anche con piccoli gesti diversi. Per quanto riguarda il lavoro, può nascere un’idea interessante. In amore cercate leggerezza, ma anche sincerità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata concreta ma anche riflessiva. State facendo un bilancio delle vostre scelte. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano piccoli risultati che confermano il vostro percorso.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 12 aprile 2026), la vostra mente è piena di intuizioni. Non tutte vanno seguite subito, ma alcune sono davvero interessanti. Per quanto riguarda il lavoro, una vostra idea può fare la differenza.

PESCI

Cari Pesci, giornata delicata ma fertile. Siete più consapevoli delle vostre emozioni e questo vi rende più forti. Per quanto riguarda il lavoro, un’intuizione può guidarvi nella direzione giusta. In amore c’è una dolcezza più matura.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 12 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: giornata delicata ma fertile. Siete più consapevoli delle vostre emozioni.