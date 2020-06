Tiziano Ferro annuncia: “Mio marito Victor vuole un figlio”. Cos’è il “fostering”

Tiziano Ferro e suo marito Victor potrebbero presto avere un figlio. Un desiderio che d’altronde il cantante non ha mai nascosto di avere. Sposato dal 2019 con Victor Allen, i due sembrano ormai a un passo dall’allargare la propria famiglia. “In questo momento Victor lo vuole ancora di più un figlio, forse perché sta per compiere 55 anni”, ha rivelato Tiziano Ferro a Repubblica.

Insomma, una voglia di avere un figlio e di famiglia che i due stanno maturando da tempo e che presto potrebbe diventare realtà. Già prima della relazione con Victor, il cantante di Latina aveva espresso il desiderio di diventare genitore: “Se voglio diventare padre anche senza un fidanzato? Frequento incontri per aspiranti genitori e mi sono reso conto che c’è molta razionalità da mettere in questo progetto, lo slancio non basta. Diciamo che se il cuore riesce a superare la quantità di burocrazia richiesta, allora il figlio lo vuoi per davvero. Comunque sì, un bambino lo vorrei anche se sono solo. Spero però di trovare presto una persona con cui condividere questo sogno”, aveva dichiarato Ferro a Vanity Fair.

Un Paese come l’America, dove Tiziano Ferro e il marito vivono, offre molte opportunità per chi vuole avere un figlio. “Qui la situazione è relativamente più facile, o meglio ci sono diverse soluzioni, come il cosiddetto ‘fostering’, ovvero la possibilità di occuparti per un certo tempo di un bimbo, anche senza una vera e propria adozione. Ci sono istituzioni molto serie e molto rigide che verificano con la massima attenzione. Da solo non lo farei, ma con Victor c’è una sensazione di tranquillità”. Già anni fa, Tiziano Ferro si era dato la soglia dei 40 anni come limite per realizzare il suo sogno di diventare padre: “La mia data limite per avere un bambino? Quarant’anni. Più sto negli Usa, a contatto con genitori gay, più comprendo la nostra scelta sentimentale e scopro come funziona la realtà”.

