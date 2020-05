Disney Pixar realizza un cortometraggio sul coming out e presenta il primo protagonista gay

Disney Pixar rende l’omosessualità il tema centrale del suo nuovo cortometraggio “Out”. Per la prima volta, la Disney ha puntato su un personaggio protagonista dichiaratamente omosessuale; non che non avessimo mai visto personaggi LGBTQ all’interno dei prodotti Disney, ma un protagonista apertamente gay in un prodotto d’animazione… beh, questa è sicuramente la prima volta. Out è arrivato sulla piattaforma di Disney+ dal 22 maggio e ha reso la tematica dell’omosessualità il suo perno portante. Il corto è stato diretto da Steven Clay Hunter, nome che abbiamo già associato a cartoni animati come Gli Incredibili 2, Toy Story 4, Alla ricerca di Nemo (insomma, non film da poco).

Out racconta di Greg, un uomo che sta per trasferirsi con il suo fidanzato Manuel, ma non ha ancora fatto coming out con la sua famiglia. Troppo ansioso per compiere il primo passo, Greg viene sorpreso dall’arrivo improvviso di mamma e papà. E, con un tocco di magia, succede l’impensabile. Greg e il suo cane si scambiano improvvisamente i corpi; così, trasformatosi in un cane, Greg cerca di nascondere le prove della sua relazione con Manuel finché non capirà che non ha proprio niente da nascondere.

Out, seppur sia un cortometraggio stand alone, fa parte del ciclo Pixar SparkShorts, una serie di corti indipendenti prodotti dalla Pixar Animation Studios la cui particolarità è osare, sperimentare. Registi giovani sono stati coinvolti nel progetto, chiamati a realizzare esperienze personali con un budget limitato e tempistiche ridotte. Ogni tema di questi cortometraggi è importante. Out è il settimo della serie.

