Soul, il nuovo film Disney Pixar: il trailer introduce Joe e la sua anima

Per che cosa vorresti essere ricordato al mondo? Questa è la domanda che perseguita il protagonista di Soul, il nuovo film d’animazione Pixar che affronterà temi profondi e il rapporto con la morte.

Dal team che ha già portato al cinema prodotti importanti della Disney Pixar (Coco, Inside Out, Up), arriva un nuovo film d’animazione con protagonista Joe Gardner, un insegnante di musica che vorrebbe diventare un musicista jazz.

Il trailer, tessuto sulla colonna sonora di Jon Batiste, Trent Reznor e Atticus Ross, introduce un personaggio nel suo momento di maggiore felicità ma che, a causa del destino, finisce in un tombino perdendo la vita. Tutto qui? Ebbene no, perché Joe deve rapportarsi con la sua anima, prima di poterla trasferire in un nuovo nato.

Soul, il regista: dopo Inside Out e le emozioni, Docter parla delle anime

Pete Docter, il regista, ha raccontato che per la realizzazione di Soul ha preso ispirazione dal rapporto con suo figlio. “Pensavo che la personalità si sviluppasse interagendo con il mondo. Eppure, è chiaro che nasciamo tutti con un senso unico e specifico di chi siamo”, ha raccontato Docter, tornando indietro nel tempo e ricordando suo figlio da neonato.

Nel trailer, Joe spiega: “Disponiamo di un tempo limitato sulla terra, vuoi diventare la persona che eri destinato a essere? Non perdere tempo a vivere una vita inutile, sfrutta ogni prezioso istante della tua vita e libera la tua vera essenza, quella passionale e travolgente che può lasciare un segno memorabile in questo mondo”.

Soul arriverà nelle sale americane il 19 giugno 2020 grazie a Disney.