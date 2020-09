Un clamoroso e casuale triangolo ha visto protagonisti tre personaggi molto amati e seguiti dal pubblico come Stefano De Martino, Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis. I tre sono capitati sullo stesso volo e, per uno strano scherzo del destino, Cecilia e Stefano avevano anche due posti ravvicinati. Trovatisi uno di fianco all’altra, Cecilia avrebbe duramente invitato Stefano ad accomodarsi in un’altra poltrona, non gradendo la sua compagnia durante il volo.

Come sanno gli appassionati di gossip, infatti, la storia tra il bel ballerino e Belen Rodriguez è stata una delle più belle ma al tempo stesso tormentate degli ultimi anni. I due, dopo vari tentativi, hanno deciso di andare ognuno per la propria strada. Quest’estate, a mettere ulteriore pepe sulla vicenda, ci ha pensato il presunto triangolo che vedeva coinvolta anche Alessia Marcuzzi, la quale avrebbe avuto un flirt con De Martino.

Per questo Cecilia, sorella minore di Belen, avrebbe chiesto in maniera brusca al ballerino di accomodarsi da un’altra parte. A rendere noto il retroscena è stato il settimanale Oggi. Il volo in questione sarebbe un Napoli – Linate del 31 agosto. Salito a bordo, Stefano, piuttosto imbarazzato, ha scoperto di doversi sedere a fianco dell’ex cognata Cecilia, la quale però avrebbe avuto una dura reazione chiedendogli di trovare un altro posto.

Momenti di tensione risolti grazie all’intervento di un’altra vip, anche lei presente su quell’aereo: Giulia De Lellis. L’influencer a quel punto avrebbe invitato il conduttore di Rai 2 a sedersi accanto a lei, risolvendo così l’impasse. La De Lellis, ricordiamo, era fidanzata con Andrea Iannone, il quale era stato da poco lasciato proprio da Belen Rodriguez.

Leggi anche: 1. Alessia Marcuzzi rompe il silenzio sul triangolo con Stefano De Martino e Belen Rodriguez / 2. “Belen ha scoperto la relazione clandestina tra De Martino e Alessia Marcuzzi” / 3. De Martino ha tradito Belen con Alessia Marcuzzi? Ecco cosa sappiamo / 4. Belen prende in giro Stefano De Martino: il video sfottò all’ex marito / 5. Belen e Stefano De Martino, gelido incontro in aeroporto: il video / 6. Maria De Filippi: “Stefano De Martino e Belen? Potrebbe esserci un ritorno di fiamma”

Potrebbero interessarti Fedez e Chiara Ferragni negano una foto alla figlia di Maria Monsè: “È molto delusa” Giulia De Lellis mostra i segni dell’acne sui social: “Senza filtri e senza trucco” Il burrascoso divorzio di Chiara Ferragni dal suo socio