Maria De Filippi per la prima volta si è espressa in merito alla relazione tra l’ex concorrente di Amici Stefano De Martino e Belen Rodriguez. In un’intervista al settimanale Gente la popolare conduttrice Mediaset ha ammesso ironicamente: “Se non fa pasticci non è lui”. E poi ha aggiunto: “Potrebbe esserci un ritorno di fiamma”.

Maria De Filippi ha poi raccontato che dopo la fine del lockdown, prima di andare a Napoli, Stefano De Martino è passato a trovarla a Roma: “E io so perfettamente che ogni volta che viene a trovarmi, sta per farne di nuovi (di pasticci, ndr)… Stefano è un ragazzo molto particolare, ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile, l’ha fatto anche con me: aveva avuto una storia con un’altra ballerina di Amici, me ne ha combinate da vendere… Stefano fa il disastro e poi arriva con quella faccia lì, con quel sorriso lì, con quella parlata e tu lo perdoni… Belen? Sa emozionarsi sempre, è rimasta un po’ bambina nel cuore”.

