Alessia Marcuzzi rompe il silenzio sul triangolo con Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Alessia Marcuzzi, Belen Rodriguez e Stefano De Martino: son stati loro i protagonisti del gossip più caldo di quest’estate. Per la prima volta la Marcuzzi ha deciso di commentare il presunto triangolo, e le voci di un suo flirt con il ballerino. Belen e De Martino in queste settimane hanno smentito l’accaduto, mentre La Pinella aveva preferito non esporsi.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 2 settembre, la conduttrice di Temptation Island si è raccontata spaziando su vari fronti. Inevitabili le domande sul suo privato. “Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro – ha detto Alessia Marcuzzi -. La cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede, forse perché è più stuzzicante”.

Come ricorderete, dopo la notizia della nuova rottura tra la showgirl argentina e il bel ballerino, ai primi di luglio Dagospia aveva lanciato la bomba, parlando di un presunto flirt tra De Martino e Marcuzzi. Secondo il sito diretto da Roberto d’Agostino, in pieno lockdown Belen avrebbe intercettato alcuni messaggi che i due si scambiavano.

Nel corso dell’intervista a Chi, la conduttrice di Temptation Island, il reality che tornerà nelle prossime settimane su Canale 5, ha parlato anche del suo rapporto con il marito Paolo Calabresi, smentendo che i due siano in crisi: “Per me la tentazione in una coppia è restare uniti, lasciarsi è più facile. Anche se sono indipendente: nella vita ho ottenuto tutto con le mie forze, non devo dire grazie a un uomo e non ho mai avuto rapporti di convenienza. Se sto con una persona, quindi, è per essere più felice. Mio marito, Paolo, lo sa e mi ama anche per questo, perché è consapevole di essere scelto e sa che, se le cose non vanno, non resto a soffrire, ma questo è pericoloso anche per me, la mia indipendenza mi rende schiava del mio stare bene con me stessa”.

“Sono maturata, sono meno irrequieta. E non sono così sicura di me: sono tanto fragile, anche se gli altri non lo vedono. Sono una che sorride sempre, non chiedo mai aiuto, piuttosto mi chiudo in camera e piango da sola. Perché mi sento fortunata: ho avuto tanto amore, ho due figli stupendi, ho una sicurezza economica. Se mi facessi vedere sofferente qualcuno potrebbe dire: “Ma vaffan…!”, ha aggiunto Marcuzzi.

La conduttrice ha poi parlato di questa sua seconda esperienza alla guida del reality di Canale 5: “Mi piace vedere le persone negli occhi e ascoltarle da vicino. A volte le parole dette a distanza possono essere fraintese, possono ferire, si possono dire in modo sbagliato. Vedendo le coppie da fuori siamo bravissimi a giudicare. Diciamo: ‘Ma quella è pazza a restare!’ Anche se poi, quando tocca a noi, non siamo oggettivi e, magari, commettiamo lo stesso errore, anche se in maniera meno evidente”. Alessia Marcuzzi nel 2021 condurrà anche la nuova edizione dell’Isola dei famosi.

