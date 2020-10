Sgarbi a Franceska Pepe: “Eravamo in bagno insieme, ma non è successo nulla perché mi fai schifo”

Live non è la D’Urso, Vittorio Sgarbi e Franceska Pepe

Franceska Pepe e Vittorio Sgarbi si sono finalmente incontrati e confrontati nel salotto televisivo di Barbara D’Urso. L’ormai ex concorrente del Grande Fratello Vip nella casa del reality aveva raccontato di avere avuto una “relazione” durata appena sette ore con il parlamentare e sindaco di Sutri (Viterbo).

Sgarbi – sempre a “Live non è la D’Urso” – aveva parlato di scambio di baci e “una parentesi affettuosa che durò fino alle sette del mattino”, ma Franceska Pepe smentisce: “Quando me l’hanno chiesto nel reality ci ho pensato e ho risposto sette ore. Sette ore è il tempo che abbiamo trascorso insieme. Direi che non abbiamo avuto una storia. Lui mi ha chiesto di accompagnarlo durante gli eventi di Sanremo. Io non l’ho neanche baciato e quindi vorrei da lui spiegazioni”.

Sgarbi ha replicato: “Esattamente come ho raccontato, ho testimoni. Mi è venuta incontro con un grande sorriso, abbiamo passeggiato, lei era insinuante e io a qual punto ho abbandonato il gruppo e mi sono nascosto un po’ in un bagno”. Lei nega e il cirtico d’arte insiste: “Sei entrata in un bagno con me, ho un testimone. Al cesso sei stata con me, non mi piaci, non ti voglio e non mi interessa. A me non importa di te, sei tu che hai detto che sei stata con me per sette ore, mi fai schifo. Sei andata al Grande Fratello grazie a me, se non c’era quell’articolo finivi al cesso”.

Franceska Pepe continua a negare e Sgarbi risponde utilizzando un linguaggio alquanto scurrile: “Non saprei se ci siamo baciati, anzi la verità è che ti ho baciato e che mi hai anche toccato l’uccell*. Ho dovuto sottrarmi perché mi veniva addosso. Io sono stato gentile e ti ho invitato a cena, tu sei solo una senza storia”.

