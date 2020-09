Francesca Pepe, chi è la concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Chi è Francesca Pepe? Non tutti, soprattutto tra i meno giovani, conoscono la bella concorrente del Grande Fratello Vip, il reality show più seguito di Canale 5 condotto ancora una volta da Alfonso Signorini. Quest’anno i concorrenti in gara sono venti, tra cui l’influencer. Ma chi è Francesca Pepe, concorrente del Grande Fratello Vip? Scopriamolo insieme.

Chi è Francesca Pepe del Grande Fratello Vip 2020

Classe 1992, è nata a Carrara il 29 agosto, per cui attualmente ha 28 anni. Alta 1 metro e 78 centimetri, la modella e influencer si divide tra Milano e Sarzana, dove vive la sua famiglia. Si è classificata seconda al concorso Miss Europa nel 2016. In un’intervista a Sportal.it ha dichiarato: “Ho capito che mi piaceva il mondo della moda e ben presto questa passione è diventata la mia professione in cui riscuoto un notevole successo. Sicuramente Miss Europa 2016 ha ampliato i miei orizzonti, ora mi sento cittadina del mondo. Le frontiere nella moda sono labili e mi permettono di viaggiare moltissimo all’estero e questo mi ha permesso di confrontarmi con esperienze sempre stimolanti”.

Francesca pepe h anche posato per una copertina di Playboy dedicata alle Olimpiadi: “Uno dei ricordi professionali più piacevoli, un’ambiente amichevole che mi ha permesso di costruire legami di amicizia con le modelle sul set”. Inoltre ha partecipato alla web serie prodotta da Lory del Santo The Lady. Parla ben quattro lingue, ha viaggiato molto e vissuto all’estero ed è appassionata di calcio. Molto attiva sui social, è attualmente seguita su Instagram da oltre 47mila persone. Saprà conquistare il pubblico del Grande Fratello Vip?

