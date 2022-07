Chi è Noemi, la nuova fiamma di Francesco Totti

A causare la fine della storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo 17 anni di matrimonio e tre figli, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe esserci una ragazza che da qualche tempo fa battere il cuore dell’ex capitano della Roma. Anche la conduttrice avrebbe avuto un flirt con un personaggio televisivo. Secondo un retroscena di Repubblica, la misteriosa nuova ragazza di Totti si chiama Noemi Bocchi. Bionda, capelli lunghi e lisci, una certa somiglianza con la stessa Ilary. 34 anni, appassionata di calcio e laureata in Economia. L’ex marito, imprenditore, è dirigente di una squadra laziale di dilettanti. Un’altra passione in comune con Totti sarebbe il padel. I due si sarebbero conosciuti proprio sui campi di questo sport, e da lì si sarebbero innamorati.

La storia tra l’ex calciatore e Noemi è iniziata mesi fa, fa sapere Repubblica. Inizialmente tenuta nascosta, in città è cominciata a circolare dopo che lei è scappata all’improvviso da una festa in un locale trendy vicino a Colle Oppio. Proprio per raggiungere Totti, rimasto coinvolto in un piccolo incidente. La ragazza inoltre era allo stadio Olimpico pochi giorni fa durante Roma-Genoa, seduta un paio di file sopra l’ex capitano, per non dare troppo nell’occhio. Un segno inequivocabile, però, del fatto che il rapporto tra i due è già molto stretto. Intanto la crisi tra Ilary e Francesco sembra ormai irreversibile, tanto che l’ex attaccante già si starebbe spostando nell’altra casa di Casal Palocco.

