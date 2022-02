Totti-Blasi, la separazione sarebbe a un passo

Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero a un passo dalla separazione ufficiale. Dopo la bomba lanciata da Dagospia, nella serata di ieri La Repubblica ha svelato che l’ex capitano della Roma a breve si trasferirà nella sua vecchia casa a Casal Palocco, da poco “liberata” dalla madre che si è trasferita in un altro appartamento dell’ex campione al Torrino. Totti tornerà lì, vicino al mare, mentre Ilary resterà con i figli nella casa da 600 metri quadrati al Torrino. Dunque tutto starebbe andando verso la fine della relazione che potrebbe essere annunciata con un comunicato congiunto della coppia.

La rottura

La rottura, secondo quanto riportato da La Repubblica, è arrivata in estate. Gli amici di lui avrebbero detto che “Totti si è accorto di tante cose che non aveva notato”. I maligni invece che lei ha voluto prendere il controllo totale della famiglia e lo aveva allontanato anche dalle persone che gli erano più vicine. Dettagli che però, secondo i ben informati, non hanno impedito a Totti recentemente di guardarsi intorno.

Totti e Ilary si erano sposati nel 2005. Lei era incinta del primo figlio, Cristian. La coppia ha avuto altre due figlie, Chanel e Isabel. Hanno attraversato insieme venti anni di vita, hanno affrontato sempre insieme il doloroso addio al calcio di lui – raccontato nei dettagli anche nel libro e nella serie tv – e poi la nuova vita dopo il ritiro. Ma ora le loro strade sembrano destinate a dividersi.