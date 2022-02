Ormai da ore si susseguono voci e indiscrezioni su una presunta imminente rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Una notizia che giunge per i fan della coppia come un fulmine a ciel sereno, anche se nelle ultime settimane non erano mancati alcuni indizi, come l’assenza della conduttrice alla festa per i 45 anni dell’ex capitano della Roma. I due sono sposati da ben 17 anni e hanno tre figli, ma sembrerebbe che il loro amore sia giunto al capolinea. Nel frattempo da parte dei diretti interessati non sono arrivate né conferme né smentite ufficiali.

Un messaggio velato, ma neanche troppo, potrebbe essere arrivato questa mattina con un breve video pubblicato in una Story di Instagram dalla presentatrice dell’Isola dei Famosi. Durante un viaggio in treno, Ilary – come si vede nel video apparso su Instagram – si è tolta per qualche secondo la mascherina e ha fatto la linguaccia.

Un semplice gesto che molti hanno letto come un messaggio rivolto a chi continua a parlare di un’imminente rottura con Totti. Una storia d’amore che da circa 20 anni rappresenta per tutti una favola moderna: il calciatore e l’ex “letterina” di Passaparola, le dediche in campo ad ogni gol, il matrimonio nella chiesa dell’Aracoeli a Roma con tanto di diretta su SkyTG24, la villa a Sabaudia e la vita familiare con i tre splendidi figli.

Insomma, chi vuol capire, capisca, sembra voler dire con questa Story la Blasi. Pochi giorni fa, ospite di Michelle Hunziker alla trasmissione di Canale 5 Michelle Impossible, l’ex Iena aveva detto: “Lei (Hunziker, ndr) ha avuto due matrimoni, io, invece, ho lo stesso marito da vent’anni, se non pubblico una foto per una settimana scrivono che ci stiamo lasciando”. Di certo non basterà questo gesto della linguaccia a mettere a tacere i rumors. Il gossip del momento è ancora lontano dallo scrivere la parola fine.

