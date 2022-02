Totti e Ilary Blasi, la storia d’amore della coppia: dall’incontro all’addio

La notizia che Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero a un passo dalla separazione ha lasciato increduli tantissimi fan della coppia romana che da 20 anni piace a milioni di italiani. Anche la storia tra l’ex bandiera della Roma e la conduttrice tv però sembra essere realmente arrivata ai titoli di coda. In realtà si è trattata di una storia normale. Una relazione uguale a quella di miliardi di persone nel mondo che purtroppo è finita male. Una storia importante, vent’anni e tre figli, con tutto il contorno mitologico che da sempre accompagna il Capitano. Una storia che il cinema e la tv non potevano ignorare e che è stata raccontata, anche nella sua chiave più “privata” dalla serie Sky Speravo de morì prima.

Ma qual è stata la storia di Francesco Totti e Ilary Blasi? La loro relazione è una delle più longeve nell’ambiente dello show business e va avanti dal 2002 quando Totti, al top della carriera (l’anno prima aveva vinto lo scudetto diventando definitivamente una leggenda a Roma) la conquistò dopo essere rimasto folgorato vedendola nel programma tv Passaparola, quiz show condotto da Gerry Scotti in cui la Blasi faceva la letterina. Lei era fidanzata e difficilmente avrebbe lasciato il ragazzo dell’epoca, ma Totti non ha mollato la presa e grazie a messaggi, chiamate e sorprese romantiche è riuscito a conquistarla.

La storia divenne di dominio pubblico nel derby del 10 marzo 2002 quando Totti dopo un gol mostrò la maglia “6 unica”, lei si trovava sugli spalti e un sorriso imbarazzato ha illuminato il suo viso. Nel 2005 il matrimonio in diretta tv e nello stesso anno la nascita di Cristian il primogenito della coppia, a seguire Chanel (2007) e Isabel (2016). La proposta di matrimonio avvenne sulla spiaggia di Santa Severa all’ombra del Castello: “Avevo riservato un ristorante a Santa Severa. Lei mi disse: “Fino a laggiù?” e io: “Tanto la macchina la porto io quindi si va là”. Quando arrivammo era tutto buio, sembrava chiuso e mi rimproverò. Appena apre lo sportello dell’auto parte la canzone di Celentano con cui c’eravamo conosciuti (“L’emozione non ha voce”) e dentro il ristorante trova petali rosa per terra che arrivavano fino al tavolo. Eravamo soli e a metà cena le feci la proposta di matrimonio. In realtà eravamo in tre, era incinta di Christian. Il giorno delle nozze è stato indimenticabile”.

Il resto è una favola d’amore vissuta con semplicità ed armonia, in quasi ogni gol segnato Francesco si metteva il pollice in bocca proprio per ricordarla: “Dedico a Ilary una nuova esultanza, il dito in bocca, destinata a diventare definitiva. A lungo si è pensato che fosse un modo per segnalare i figli in arrivo. Non è così. Quando Ilary si concentra, il dito le torna in bocca proprio come quando era bambina. È il gesto più suo in assoluto”. Una storia d’amore vissuta con semplicità, ironia e amore una storia semplice di due ragazzi innamorati baciati dal successo e che adesso sta per finire. Alzi la mano chi l’avrebbe mai detto cinque anni fa, nel 2017, dopo l’addio al calcio di Francesco.