La separazione di Totti e Ilary Blasi: lei avrebbe avuto un flirt, lui innamorato di un’altra

Totti-Ilary Blasi, la separazione: cosa è successo, il motivo

Da ieri la notizia è diventata di dominio pubblico: Francesco Totti e Ilary Blasi si starebbero separando. Sì, la storia d’amore lunga 20 anni sarebbe arrivata al capolinea. In tanti nelle ultime ore si sono chiesti il perché. Cosa ha portato la coppia, amata a Roma ma non solo, ad allontanarsi? Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la crisi si sarebbe aperta da tempo. Da quando Ilary avrebbe avuto un flirt con un collega tv. Quando Francesco l’ha scoperto — o qualcuno l’ha amichevolmente avvisato — ovviamente non avrebbe gradito e avrebbe reso la cortesia. I più arditi degli informatori sostengono che, corteggia qua e occhieggia di là, alla fine l’ex Pupone diventato Campione del Mondo nel 2006 si sarebbe innamorato di un’altra, con cui starebbe da un po’ e di cui sembrerebbe molto preso.

Eppure da fuori tutto sembrava quieto, e il matrimonio celebrato il 19 giugno 2005 all’Aracoeli e in diretta Sky — la sposa aspettava già il primogenito Cristian, poi sarebbero arrivate Chanel e Isabel — di quelli indissolubili, da crepare d’invidia. “Lui mi guarda come le prime volte, non so se sia una formula o semplice fortuna”, raccontava Ilary in giorni non sospetti. Più di recente invece ammetteva: “Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Voglio essere indipendente e non appesa ad un uomo”. Piano piano l’armonia si sarebbe incrinata. All’ultima festa di compleanno di Francesco, per i suoi 45, il 27 settembre, infatti, Ilary non c’era. E il 5 febbraio, durante una gita di famiglia a Castel Gandolfo, i due avrebbero litigato. Al momento conferme pubbliche non ne sono arrivate. Ma neanche smentite. Quelle che in molti, romantici, sperano.