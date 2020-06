Chi è Mariarosaria, presunta nuova fidanzata di Stefano De Martino | Foto

E’ il gossip di questa estate: chi sarà la nuova fidanzata di Stefano De Martino dopo la clamorosa rottura con Belen Rodriguez? Negli ultimi giorni, però, l’alone di mistero sulla vicenda sta pian piano scomparendo e secondo le indiscrezioni di Giornalettismo (smentite però categoricamente dall’ufficio stampa di De Martino) la donna che ha fatto perdere la testa al ballerino ha un nome e un volto. Si chiama Mariarosaria, è mora, porta i capelli ricci e ha conosciuto De Martino in tv. Dove? A Made in Sud, il programma comico condotto su Rai 2 proprio dal marito di Belen. All’interno della trasmissione, Mariarosaria lavorava come ballerina.

La ragazza non è molto attiva sui social network, ma ha sia un account su Facebook, sia uno su Instagram. Su quest’ultimo, sicuramente il più aggiornato, Mariarosaria si descrive così: “Ex Ballerina di Made in Sud, istruttrice di pilates, insegnante di danza, attrice, casalinga doc”. Poi, aggiunge: “Ci metto amore in tutto”. Sempre sui social si apprende che Mariarosaria è già mamma: ha infatti un figlio, nato poco più di un anno fa. Il piccolo si chiama Alessandro.

Secondo quanto riportato dalle indiscrezioni di gossip, Mariarosaria non è l’unica donna che sta cercando di far dimenticare Belen a De Martino. Pare, infatti, che il ballerino sia conteso da due donne: Mariarosaria e Sara. Anche la seconda lavora a Made in Sud, ma come make up artist. Chi la conosce, inoltre, racconta che la ragazza è molto simile, fisicamente, proprio alla showgirl argentina, moglie di De Martino. Chi la spunterà?

Rettifica

L’ufficio stampa di Stefano De Martino “smentisce la notizia totalmente inventata” lanciata dal portale online Giornalettismo.

