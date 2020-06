Il lungo sfogo di Belen su Stefano De Martino: “Non ho più pazienza”

Lo sfogo di Belen su Stefano De Martino: “Non ho più pazienza”

Nelle ultime settimane si è parlato ininterrottamente della crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Era partito come un pettegolezzo, che poi si è tramutato in realtà seppur né la showgirl né l’ex ballerino di Amici abbiano mai confermato o smentito la notizia. Ma, dopo la quasi certezza pubblicata dal settimanale Chi e le continue frasi enigmatiche dei due coniugi, Belen ha deciso di rompere il silenzio e ha liberato tutta l’amarezza in un post Instagram, mostrando ai suoi follower il dolore represso e la delusione per una storia naufragata. “Ogni uno riceve quel che da? Una frase che non mi hai mai lasciata indifferente, una frase che ha sempre fatto breccia, ma è così per davvero? Cioè se io do amore ne ricevo altrettanto? I dubbi mi assalgono”.

La showgirl prosegue nel suo lungo sfogo social: “Quando ero piccola ne ero assolutamente convinta, mi nutrivo di questo concetto semplicemente perché da piccola ne ho ricevuto tanta ma tanto amore! Avete mai sentito la frase: non fare mai all’altro quello che non vorresti ti facessero? Non so se si sia la giusta traduzione in italiano ma è spontanea, e questo per me può bastare, potrei andare su google ma non lo faccio, perché io sono questa, improvviso ogni volta che mi va, sono disposta ad ascoltare diverse spiegazioni ma oramai sono affezionata alle azioni compiute, detto banalmente non ho più pazienza per i vari blablabla che riempiono i polmoni di ca***te sfuggenti, trovano il tempo che trovano per poi morire”.

Belen si lancia in una lunga descrizione di quello che le piacerebbe vedere ancora in una relazione (o forse quello che le manca?). “Impazzisco ancora per questi gesti che ti raccontano di una generazione che ci precede, ma credo fortemente che le buone maniere devano assolutamente sopravvivere a questa inarrestabile evoluzione, perché sono i dettagli che racconteranno di noi, ogni volta che abbandoneremo una stanza, sono questi gesti che rimarranno impressi, sono le piccole cose che parleranno di te e ti daranno un volto”.

Ma la showgirl poi parla di un ipotetico passo indietro. “Vorrei fare un passo indietro e soffermarmi alle basi, ai valori, alle uniche cose che contano, vorrei appunto ricevere quel che do? Si potrà fare? Potremo contagiare le persone che ci circondano comportandoci in questo modo idoneo, impregnato di rispetto, di bontà?”.

Belen termina il suo lungo monologo con una riflessione che la tocca molto da vicino: “Mi piace pensare che l’amore si trasforma, che non va mai perduto, l’amore che tu hai dato ritornerà in altre forme, ma sarà sempre amore”. Parole di una donna delusa da una relazione che – forse – non le ha mai dato indietro niente? A darle manforte sui social è Simona Ventura, che ha commentato il lungo post così: “Sei una bella persona e ti voglio bene. Per quanto mi riguarda, penso che se non fossi stata pronta ad accettare anche l’irriconoscenza, non avresti fatto del bene. Detto questo, il destino ti porterà tutto l’amore che meriti, bisogna solo avere la pazienza di aspettare il momento giusto”.

