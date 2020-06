Tempation Island 2020, Belen Rodriguez e Stefano De Martino parteciperanno?

Circola una nuova indiscrezione riguardo Belen e Stefano De Martino. La coppia da settimane era in crisi, ma di recente è stato proprio De Martino a spiegare l’attuale status di coppia, parlandone con il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini: pare, di fatto, che tra i due l’amore sia finito. Una storia che ha appassionato la cronaca rosa, ma che a quanto pare non era destinata a durare. Eppure, secondo le ultime indiscrezioni riportate in copertina dal settimanale Vero Tv, potrebbe esserci una seconda possibilità per Belen e Stefano: che i due possano prendere parte a Temptation Island? Un sogno sicuramente per i fan della coppia – e per Maria De Filippi – ma che per ora rimane un’indiscrezione.

Negli ultimi mesi la coppia Belen-Stefano ha fatto molto parlare di sé, tra alti e bassi; ma, dopo l’ennesima crisi coniugale, per la showgirl e il ballerino di Amici potrebbe esserci una seconda possibilità: che possano recuperare l’amore partecipando al reality show di Canale 5?

Qualcuno però ha espresso scetticismo circa la veridicità della notizia, soprattutto perché entrambi i coniugi al momento sembrano essere ben intenzionati a prendere le distanze e a marciare singolarmente. Per ora, quindi, resta un gossip. Intanto, Temptation Island quest’anno partirà con un’edizione che fonde vip e nip e partirà a luglio, quindi mai dire mai.

