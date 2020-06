Dopo Belen, De Martino è conteso da due donne

Stefano De Martino: le due donne che se lo contendono

Stefano De Martino non avrebbe perso tempo dopo la fine della storia con Belen: stando alle indiscrezioni riportate da Giornalettismo (smentite però categoricamente dall’ufficio stampa di De Martino), infatti, il conduttore di Made in Sud avrebbe già cominciato a vedere altre donne. O almeno è quello che loro vorrebbero. Dopo l’emergenza Coronavirus, infatti, il ballerino ha trovato il tempo di far perdere la testa a due colleghe conosciute sul set del programma di Rai Due: la ballerina Maria Rosaria e la make up artist Sara, molto simile a Belen. Eppure non sarà facile capire chi delle due sceglierà, o se tutto resterà una semplice amicizia coltivata sul set. L’ex di Amici non parla della sua vita privata, e della fine della storia con Belen ha detto poco o nulla ai media.

Eppure nelle ultime settimane si è parlato ininterrottamente della crisi tra il ballerino partenopeo e la sua compagna storica. Era partito come un pettegolezzo, ma poi la rottura è diventata realtà, seppur nessuno dei due abbia mai confermato o smentito la notizia. Ma, dopo la quasi certezza pubblicata dal settimanale Chi e le continue frasi enigmatiche dei due coniugi, Belen ha deciso di rompere il silenzio e ha liberato tutta l’amarezza in un post Instagram, mostrando ai suoi follower il dolore represso e la delusione per una storia naufragata. “Ognuno riceve quel che da? Una frase che non mi hai mai lasciata indifferente, una frase che ha sempre fatto breccia, ma è così per davvero? Cioè se io do amore ne ricevo altrettanto? I dubbi mi assalgono”, ha scritto la showgirl sul social.

L’ufficio stampa di Stefano De Martino “smentisce la notizia totalmente inventata” lanciata dal portale online Giornalettismo.

