La mamma di Fedez rompe il silenzio dopo i presunti tradimenti del figlio

Fedez è tornato al centro del gossip dopo le rivelazioni sui presunti tradimenti ai danni di Chiara Ferragni ma anche per il presunto flirt che l’influencer avrebbe avuto con Achille Lauro.

Tutto nasce dalle rivelazioni che Corona ha fatto nel suo programma Youtube Falsissimo in cui ha affermato, tra le altre cose, che Fedez avrebbe avuto un’amante sin dall’inizio della storia con Chiara Ferragni alla quale avrebbe confessato il suo amore pochi minuti prima di convolare a nozze con l’influencer.

Indiscrezioni che sono state confermate anche dalla stessa Chiara Ferragni che in una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram ha di fatto avvalorato la tesi sostenuta da Corona.

L’ex paparazzo, poi, ha attaccato Chiara Ferragni promettendo di raccontare “la mogliettina perfetta che sei, quante stronzate racconti da 15 anni, tutti i dettagli del tuo circolino, i tuoi affari sporchi e l’amore reale che però hai vissuto tradendolo costantemente”.

Sganciando, poi, una bomba finale: “Incominciamo da uno che canta a Sanremo quest’anno: Achille Lauro. Ti ricordi quando hai ammesso a Fede che te lo sei scopato?”.

La vicenda ha scatenato i follower che hanno iniziato a inondare di commenti i profili social di Annamaria Berrinzaghi e Franco Lucia, rispettivamente mamma e papà di Fedez.

“Ma come lo avete educato” è uno dei commenti più ricorrenti che si leggono. La stessa Annamaria Berrinzaghi, però, all’ennesimo commento sul suo profilo ha deciso di rompere il silenzio e replicare.

A una follower che le ha scritto “la mammina non parla più”, la mamma di Fedez ha risposto: “Ma quale è il vostro problema? È meglio che non parlo fidati, come non ha mai parlato nessuno di noi”.

Non è chiaro se il riferimento di Annamaria Berrinzaghi sia alla stessa Chiara Ferragni, lasciando intendere di sapere molte più cose di quelle emerse finora.